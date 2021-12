Madagascar: Coopération - 74,9 millions d'euros de l'Allemagne

Dans le vif du sujet. La visite officielle d'une délégation allemande de haut rang a déjà porté ses fruits.

D'un seul coup, la République fédérale d'Allemagne a annoncé une aide financière supplémentaire à hauteur de 74,9 millions d'euros dans les domaines cruciaux tels que la protection de l'environnement et les ressources naturelles, le développement communal et la décentralisation, le soutien aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'un fonds spécial à hauteur de 18,18 millions d'euros en faveur de l'initiative " un seul monde sans faim ".

Le Procès-verbal des négociations sur la coopération en t re la République de Madagascar et la République d'Allemagne qui ont eu lieu les 2 et 3 décembre 2021 à Antananarivo a été signé ce jour par Tahirimiakadaza Ratsimandao, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et le Dr Stefan Oswald, directeur général en charge de l'Afrique, secrétaire d'État a.i. auprès du ministère fédéral de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne.