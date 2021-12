Madagascar: Ambatolampy - La Star se dote d'une nouvelle usine

La Star a transformé l'ancienne brasserie Skol à Mahazina Ambatolampy en une usine de production de tous ses produits. Un investissement pour mieux répondre aux besoins des consommateurs.

Un nouveau départ. Malgré la crise sanitaire qui a frappé de plein fouet le marché des boissons hygiéniques et alcoolisées, la Star a pu garder la tête hors de l'eau. À preuve elle a inauguré hier à Ambatolampy une nouvelle usine. En fait, la Star a agrandi et transformé l'ancienne brasserie Skol de Mahazina qu'elle a acquise en 2014. Ainsi trois nouvelles unités de production ont été installées. Du coup l'usine Star Ambatolampy a la capacité de produire dans un seul endroit, à la fois, les différentes marques de bières, les alcooliques, les différentes marques de boissons gazeuses ainsi que la nouvelle boisson D'jino Ice Tea. Ce changement fondamental permettra d'augmenter les volumes de production totale de cette usine jusqu'à 1.900.000 hectolitres par an tous produits confondus, afin de mieux répondre à la demande du marché local. Avec l'imminence des fêtes de fin d'année, l'ouverture de cette usine tombe à point nommé.

Cette nouvelle usine a été inaugurée par le président de la République Andry Rajoelina . Le chef de l'Etat a loué l'initiative de la Star qui rejoint le Velirano numéro 7 relatif à l'industrialisation du pays.

Forum industriel

Il a souligné l'importance du rôle du secteur privé dans le développement que ce soit en terme de création d'emploi et de fiscalité. " Toutes les entreprises doivent payer les taxes et impôts " a recommandé le président de la République. La Star avec 250 milliards ariary par an d'impôts et taxes versés à l'État est le deuxième plus grand contribuable du pays. Au moins quinze mille personnes fourniront de l'orge, et d'autres matières premières pour cette usine. Le chef de l'État a déclaré que le partenariat entre l'État et le secteur privé constitue le gage du développement. Dans la foulée il a annoncé la tenue prochaine d'un forum industriel.

Le DG de la Star, Marc Pozmentier s'est projeté dans le post-crise. " Nous sommes conscients de la chance que nous avons aujourd'hui. Car malgré la crise, nous avons réussi à limiter les dégâts, et surtout poursuivi nos investissements qui garantiront notre capacité de production lors de la reprise, pour satisfaire les consommateurs. " a-t-il souligné.