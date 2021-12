Burkina Faso: Grande muraille verte - 4e rencontre au sommet sur le financement du programme

La conférence a réaffirmé l'importance de la Grande muraille verte qui s'étend de Dakar à Djibouti, avec comme ambition la restauration des terres dégradées, la protection de l'environnement, et la consolidation du processus de développement.

Cette rencontre a été une occasion pour les participants d'échanger sur le fonctionnement du secrétariat exécutif, le financement de l'organisation et la mise en œuvre des décisions issues du sommet des chefs d'Etat.

A l'issue de la conférence, le ministre burkinabè de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Siméon Sawadogo a fait un point à la presse. Selon lui, l'Agence panafricaine de la Grande muraille verte est un instrument que l'Union africaine a mis à la disposition des Etats dans le cadre de la lutte contre la déforestation et pour la restauration des écosystèmes. Elle est considérée comme un instrument de mise en œuvre des activités et les agences nationales, comme des structures d'exécution.

La réalisation de la Grande muraille verte nécessite environ 17,7 milliards de dollars US et permettra de créer 10 millions d'emplois verts, de restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées et de séquestrer 250 millions de tonnes de carbone.

" La Conférence des chefs d'Etat a préconisé que l'apport au niveau international soit fait sur la base des subventions et des dons afin de ne pas alourdir les dettes des Etats africains ", a souligné le ministre Siméon Sawadogo.

Le président du Nigéria, Muhammadu Buhari a été élu président de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement et Dr Sayid de la République du Tchad nouveau Secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande muraille verte.

Le président du Faso a traduit l'engagement du Burkina Faso dans la mise en œuvre de toutes les recommandations de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement et des projets de la Grande muraille verte.