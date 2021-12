Maroc: Coupe Arabe des Nations - Le Maroc bat sèchement la Jordanie et assure sa place en quart (4-0)

Le Maroc s'est facilement défait (4-0) de la Jordanie ce samedi 4 décembre 2021 au stade Ahmed Bin Ali d'Al Rayyan. Ils donc premiers du groupe C et d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale de cette Coupe Arabe des Nations 2021.

Favori du groupe C, le Maroc a sèchement battu la Jordanie sur le score de 4 buts à 0. Tout est allé très vite dans ce match entre marocains et jordaniens. Dès la 4e minute, le milieu de terrain marocain Yahya Jabrane a ouvert le score. Très dominateurs dans l'ensemble, les poulains de coach Ammouta Lhoussaine vont inscrire un second but à la 25', par l'intermédiaire de Benoun, servi par Oualid. Et dans le temps additionnel de la 1ere période, Chibi Mohamed (45+3) va porter le score à 3 buts à 0 pour le Maroc. La seconde période sera quant à elle moins prolifique en buts. Rahimi S. va conclure cette belle victoire marocaine avec un 4e but sur pénalty à la 88'. Au final, le Maroc va s'imposer 4 buts à 0 et verra les quarts de finale.