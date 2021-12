Ile Maurice: Covid-19 - 119 décès cette semaine

Comparativement aux deux précédentes semaines, il y a une baisse du nombre de malades du Covid-19 admis à l'hôpital. Mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. C'est ce qu'a indiqué, hier, le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, lors de la conférence hebdomadaire du National Communication Committee sur le nouveau coronavirus.

Les données indiquent que cette semaine, 875 cas actifs ont été détectés par le biais de tests PCR. À ce jour, 29 patients sont admis à l'hôpital ENT. Parmi ces derniers, 12 patients sont sous respirateurs artificiels, dont dix sont vaccinés et deux ne le sont pas. Et parmi les 17 patients restants, 12 sont en besoin d'oxygène. De ce nombre, sept sont vaccinés et cinq ne le sont pas. Les cinq patients restants sont sous observation. Et dans les différents hôpitaux régionaux, il y a au total 383 patients admis.

Selon le ministre Jagutpal, il faudra attendre encore quelques semaines pour voir si cette tendance baissière se poursuit ou pas. Parmi les personnes qui ont débarqué à l'aéroport SSR de Plaisance au cours de la semaine écoulée, 28 passagers ont été testés positifs au Covid-19 mais leur état est stable. Il n'y a pas de complications à ce niveau, a assuré le ministre de la Santé.

Décès

Au cours de la semaine écoulée, il y a eu 119 décès liés au Covid-19, dont 28 étaient des personnes de moins de 60 ans alors que 91 étaient des sexagénaires et plus âgés. Parmi les personnes décédées, 71 n'étaient pas vaccinées et 48 l'étaient. De plus, 112 sur les 119 souffraient de comorbidités. Depuis mars dernier, le nombre de patients décédés du Covid-19 est de 574. n Vaccination Par ailleurs, la campagne de vaccination se poursuit. Le taux de vaccination de la première dose est de 75.7 %, soit 929 087 personnes alors que 73 % ont reçu leur deuxième dose, soit 895 815 personnes. Et 111 067 personnes se sont fait administrer la Booster dose, soit 9 %. Au quotidien, cela fait presque 5 000 à 6 000 personnes, qui se rendent dans les centres de vaccination. Pour ce qui est de la vaccination chez les moins de 18 ans, 33 940 adolescents ont fait leur première dose de Pfizer et 28 502 ont fait leur deuxième dose de Pfizer.

Voyages

Il y actuellement 169 personnes en quarantaine. Quant aux passagers qui ont débarqué à Maurice à bord du vol en provenance de l'Afrique du Sud samedi dernier, ils sont egalement en quarantaine. Deux d'entre eux ont été testés positif au Covid-19 et sont en isolement. La surveillance se poursuit. Le séquençage des prélèvements sur ces deux personnes est toujours en cours.

Séquençage

À ce jour, 1 223 séquençages ont été effectués sur des patients positifs dont 796 étaient des cas locaux et le reste des étrangers. Sur le nombre total de séquençages, 959 échantillons ont donné des résultats et ont permis de voir que dans certains cas, il s'agit de variants préoccupants (variant of concern). En effet, 13 cas importés relevaient du variant Alpha et 28 cas importés de variant Beta. Et 128 cas, dont 89 locaux, étaient du variant Delta.

C'est quoi un 'variant of concern' ?

Le variant Omicron a été déclaré un "variant of concern" par l'Organisation mondiale de la santé. Le Dr Janaki Sonoo, directrice du Central Health Laboratory Services, qui était aux côtés du ministre de la Santé hier, a expliqué que l'expression signifie que le virus est plus contagieux et qu'il se peut que le vaccin ne soit pas suffisamment efficace contre lui. Tout comme cela peut vouloir dire qu'il est plus virulent et peut provoquer des symptômes plus sévères. "Par rapport à Omicron, il y a beaucoup de panique car il y a tellement de mutations sur ce variant que nous ne savons pas jusqu'à quel point il peut être virulent et si vraiment le vaccin sera efficace ou pas et comment il affectera les personnes souffrant de comorbidités, entre autres effets". Il est, selon le Dr Sonoo, trop tôt pour en avoir une idée. Mais selon les observations en Afrique du Sud, il se propage beaucoup plus rapidement que les variants précédents.