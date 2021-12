Sénégal: Premier League - Edouard Mendy et Chelsea échouent à West Ham

Chelsea a été battue 3-2 par West Ham cet après-midi lors de la 15e journée de la Premier League anglaise.

Les Hammers ont été plus forts que les Blues de Chelsea au stade de Londres. En effet, Les hommes de David Moyes ont réussi par renverser la bande à Thomas Tuchel. Malgré l'ouverture du score de Thiago Silva, Chelsea s'est fait rattraper et dépasser par la suite. Auteur d'un bon début de saison notamment avec ses clean sheets, le gardien de but international sénégalais, Edouard Mendy a été que l'ombre de lui-même tout au long de la rencontre. Le Lion a encaissé son premier but sur pénalty à la 40e minute avant de prendre deux autres à la 56e et 87e minute. Buts respectivement marqués par Lanzini, Bowen et Masuaku.

Cette contre-performance des coéquipiers du Sénégalais pourrait leur être préjudiciable. Au cas où Manchester City venait à battre Watford, les Skyblues vont ainsi prendre la tête du championnat.

It ends in defeat for the Blues. #WhuChe pic.twitter.com/17NyEdKcZt

-- Chelsea FC (@ChelseaFC) December 4, 2021