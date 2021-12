Cote d'Ivoire: Marché ivoirien de l'artisanat - Le ministre d'Etat Kobenan Kouassi Adjoumani invite les entreprises artisanales à se formaliser

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a ouvert, le vendredi 3 décembre 2021, la 4e édition du Marché ivoirien de l'artisanat (Miva) qui se tient au palais de la Culture, à Abidjan-Treichville.

Ce fut l'occasion pour le représentant du Premier ministre d'affirmer : " le Miva n'est pas un simple marché où l'on vient pour acheter des objets artisanaux, il est aussi et surtout un cadre qui invite les entreprises artisanales à se formaliser ".

" L'artisanat face au défi de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire ". Tel est le thème de la 4e édition du Miva.

" Ce thème est un appel à l'endroit des acteurs de ce secteur au changement de paradigme en quittant l'ombre de l'informel pour la formalisation et bénéficier ainsi des avantages et mesures d'accompagnement de l'Etat afin de jouer pleinement leur rôle dans le tissu économique national ", a ajouté le ministre de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix Anoblé. Avant d'exhorter tous les artisans à quitter l'informel.

" Je profite de cette occasion pour inviter les Ivoiriens à consommer ce que font nos artisans afin de valoriser leurs produits et leur permettre de vivre décemment du fruit de leur travail. C'est pourquoi au niveau de mon département ministériel, nous avons initié le port du pagne tissé chaque vendredi ", a-t-il lancé.

Mieux, le ministre Félix Anoblé a soumis au gouvernement une communication en Conseil des ministres à l'effet d'instituer dans l'administration publique et privée, le port du pagne tissé chaque vendredi.

En outre, M. Anoblé a déclaré que tous les cocktails de son département ministériel font la part belle aux mets typiquement ivoiriens.

Né de la volonté du gouvernement de faire de l'artisanat un outil de création d'emplois, de richesses et, partant, un levier de développement économique et social, le Marché ivoirien de l'artisanat est le premier salon africain de l'excellence qui valorise les œuvres des artisans et célèbre les lauréats en la matière.

Il convient de rappeler que le secteur de l'artisanat est constitué de huit branches d'activités, 40 corps de métiers et 245 métiers.

Pendant ces dix journées consacrées, ce sont six stands qui exposent des produits artisanaux au palais de la culture de Treichville. Selon les organisateurs, 20 000 acheteurs potentiels sont attendus.

Cette cérémonie d'ouverture du Miva a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien et du représentant de l'invité spécial du Burkina Faso.