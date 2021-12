Cote d'Ivoire: Promotion des talents - 92 personnalités répertoriées dans le " Who's Who in Côte d'Ivoire 2021 "

Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Dominique Ouattara, Didier Drogba, Henriette Dagri Diabaté, Alpha Blondy, Yves Zogbo Junior, Magic système, Jean-Louis Billon, Jean-Marie Acka, Murielle Ahouré, Tidiane Thiam, Koné Dosongui, Patrick Achi, sont entre autres personnalités des 92 répertoriées dans la troisième édition de l'ouvrage "Who's Who in Côte d'Ivoire".

Le magazine a été présenté le mercredi 1er décembre, à la salle citronnelle de Pullman Hôtel au Plateau, en présence d'un parterre de certains impétrants dont Siriki Sangaré d'Opes Holding, Fabrice Sawegnon de Vodoo Group.

Les 92 personnalités qui figurent dans cette édition le sont au vue de " leurs parcours exceptionnels et leurs trajectoires inspirantes ", a indiqué Michel Russel Lohoré, promoteur de "Who's Who in Côte d'Ivoire"

Slon lui, le "Who's Who in Côte d'Ivoire", est plus qu'un livre, il se veut une "Bible" de l'excellence Ivoirienne, une boussole indispensable pour les décideurs dans différents domaines d'activités.

" Dans ce document de 632 pages, on y retrouve des portraits, des interviews, des récits qui mettent en lumière ces personnalités ivoiriennes, tant au plan local qu'à l'international qui travaillent à changer la donne positivement ", a fait savoir Michel Russel.

Les 92 personnalités promus dans ce document, proviennent de différents secteurs d'activités. Il s'agit notamment du gouvernement, des finances, de la communication, des sports, du cinéma de la culture et de la politique.