Cote d'Ivoire: Projet de budget 2022 - Le ministre Amadou Koné devant le Sénat ce dimanche

Après un passage réussi à l'Assemblée Nationale, le vendredi 19 novembre 2021, à Abidjan, le Ministre des Transports sera au Sénat ce dimanche 05 décembre 2021 à Yamoussoukro, dans le cadre de l'examen du projet de budget de l'Etat pour l'année 2022.

Devant les Sénateurs membres de la Commission des Affaires Economiques et Financières, le Ministre Amadou Koné ira présenter le budget 2022 de son département ministériel qui s'élève à près de 73 milliards de francs CFA.

Evalué exactement à 72.782.811.780 FCFA, ce budget programme va servir, selon le Ministre Amadou Koné, à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur des transports, au renforcement de la sécurité et de la sûreté ferroviaire, routière, aérienne, maritime et fluvio-lagunaire, à la compétitivité et à la facilitation des échanges économiques et commerciaux ainsi qu'à l'amélioration de l'accès des populations à des services de transport de qualité.

Selon le ministre Amadou Koné, le montant du budget se répartit en 3 programmes à savoir, administration générale, transports terrestres et transport aérien, et s'articule autour de 12 actions pour 95 activités. Il a indiqué par ailleurs que le transport aérien concentre la part la plus importante, soit 54% des ressources allouées. Cela s'explique, selon lui, par des appuis extérieurs importants d'un montant de 17 184 000 000 F CFA se rapportant à des investissements majeurs.