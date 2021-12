Egypte/Sénégal: CAN 2021 - Liverpool tente de retarder le départ de Salah et Mane pour la compétition

Jürgen Klopp confiant que Liverpool peut retarder le départ de Mohamed Salah et Sadio Mane pour la CAN 2021.

Salah et Mane pourraient manquer jusqu'à quatre matchs de Premier League s'ils se rendent à la Coupe d'Afrique des Nations lorsque les règles de la FIFA l'exigent, une situation que Liverpool essaie d'éviter. Liverpool va être sacrément impacté par la CAN 2021. Les Reds, auteur d'un superbe début de saison, vont perdre Mohamed Salah et Sadio Mané lors de la compétition en janvier, pour défendre les couleurs de l'Egypte et du Sénégal. Jurgen Klopp a révélé qu'il espère que Mohamed Salah et Sadio Mane seront disponibles pour les rencontres face à Leicester City et Chelsea. Les Reds affrontent Chelsea le 2 janvier, dans un match capital pour la course au titre.

L'entraîneur allemand espère pouvoir compter sur ses deux stars, comme il l'a confirmé en conférence de presse : " Ce n'est pas encore décidé. Je suis une personne optimiste, donc je l'espère, mais ce n'est pas écrit dans la pierre, ce n'est pas complètement entre nos mains ". Cela serait un sacré plus pour Liverpool.