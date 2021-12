Cote d'Ivoire: Rente viagère aux journalistes séniors - Les 41 premiers chèques distribués

Le 2 décembre 2021 restera à coup sûr une date écrite en lettres d'or dans les annales de la presse ivoirienne. En effet, ce jour-là, le tout premier chèque du projet d'allocation mensuelle aux journalistes séniors, a été officiellement remis.

Ce premier chèque symbolique portant le nom de Jésus Kouassi Yobouet, ancien présentateur du journal télévisé sur Rti 1, a été réceptionné par son épouse. L'émotion était perceptible dans le regard de tous ces journalistes anciens qui se sont massivement mobilisés dans la grande salle de cérémonie du Grand Hôtel, au Plateau.

Cette allocation se destine à soulager les vétérans du secteur médiatique, aujourd'hui frappés par la précarité ou les maladies chroniques. Dans le milieu de ces anciennes gloires du petit écran, de la radio et de la presse écrite, personne n'a voulu se faire conter cet évènement historique.

Aboutissement de longues années de lutte, d'espoir et de plaidoirie. Car, en effet, si une aide aux journalistes séniors a longtemps constitué un vœu pieux pour ces pionniers du secteur médiatique ivoirien ; il aura fallu attendre la création du Cénacle des journalistes anciens porté sur les fonts baptismaux le 24 octobre 2020 pour voir cette lutte porter ses fruits.

"Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir et le grand honneur de remettre symboliquement le premier chèque marquant la volonté de l'État de soutenir les journalistes séniors et professionnels de la communication de Côte d'Ivoire".

C'est par cette formule solennelle que le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a procédé à la remise du chèque. Dans les faits, ce sont exactement 3 chèques qui ont été remis à la fois. Représentant le cumul des mois de septembre marquant le départ effectif du versement de cette allocation, ainsi que les mois d'octobre et de novembre.

41 bénéficiaires

Ce sont au total 41 bénéficiaires qui pourront pour l'heure percevoir cette allocation mensuelle fixée à 250 000 FCfa. Le ministre Amadou Coulibaly a au cours de cette cérémonie, procédé à la remise de l'arrêté fixant la liste des 41 bénéficiaires. Il n'a pas manqué de préciser que le projet d'allocation concerne 50 bénéficiaires.

Cependant, au stade actuel, et sur la base des critères retenus, le comité ad hoc en charge de la sélection des participants n'a retenu que 41 bénéficiaires. Le président du conseil exécutif du Cénacle des journalistes séniors, Lucien Houédanou, a adressé des remerciements au ministre Amadou Coulibaly, et au Président de la République Alassane Ouattara pour ce qu'il a qualifié "d'acte de reconnaissance et de solidarité à visage humain, qui donne corps de la plus belle manière au programme "Côte d'Ivoire solidaire".

Dans cet élan de solidarité, le ministre Amadou Coulibaly a aussi annoncé la mise en œuvre prochaine d'une assurance complémentaire à l'intention des journalistes séniors. "Les discussions sont en cours avec une compagnie d'assurance", a-t-il assuré. Ajoutant que cette assurance sera profitable aussi bien aux bénéficiaires de la rente viagère, qu'aux membres du cénacle.

La reconnaissance de l'État

La cérémonie était placée sous le parrainage du Premier ministre Patrick Achi. Représenté par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Adama Kamara. Il a traduit toute l'importance que le Premier ministre attache à cette cérémonie.

Avant de formuler le vœu que cette rencontre contribue à apaiser les meurtrissures et autres frustrations que certains journalistes séniors ont pu avoir tout au long de leur longue carrière. "Malgré les conditions difficiles d'exercice de votre métier, ce que nous retenons tous, c'est que vous avez tous su vous surpasser pour apporter votre contribution à votre métier. Et la nation entière sait l'apprécier à sa juste valeur...

Pour votre sens élevé du devoir, nous avons tous une exigence de solidarité", a-t-il laissé entendre. Il a, au nom du Président de la République Alassane Ouattara, exprimé sa gratitude à ces séniors qui ont su écrire les lettres de noblesse du secteur médiatique en Côte d'Ivoire.