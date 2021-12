Congo-Brazzaville: Premier League - avec West Ham, Arthur Masuaku inscrit un but d'anthologie et scalpe Chelsea

Le leader du championnat d'Angleterre, Chelsea, a mordu la poussière samedi 4 décembre sur le terrain de West Ham. Les Hammers ont été menés deux fois au score mais ont su revenir pour finalement l'emporter dans les dernières minutes grâce à un but aussi remarquable qu'inattendu de leur défenseur congolais, Arthur Masuaku. Les Blues, eux, en perdent le trône de Premier League.

Les commandes de la Premier League changent de mains. Seul en tête depuis début octobre, Chelsea a vécu un après-midi fort contrariant, samedi 4 décembre au Stade olympique de Londres, l'antre de West Ham United. Tout avait bien commencé pourtant dans cette rencontre de la 15e journée du championnat.

Thiago Silva avait ouvert le score (28e), et même après l'égalisation de Manuel Lanzini sur penalty (40e), les Blues étaient devant au score à la pause grâce à un deuxième but signé Mason Mount (44e). Mais les Hammers sont à nouveau revenus au score par l'intermédiaire de Jarrod Bowen (56e). Et en fin de rencontre, Chelsea a coulé sur un improbable but d'Arthur Masuaku.

" Alors, c'était un centre ou c'était un tir ??!? "

Le latéral, entré en jeu en toute fin de première période, s'est retrouvé en possession du ballon depuis l'aile gauche. Le défenseur international, en quête d'une solution, a temporisé quelques instants avant de déclencher un centre... ou un tir ? Un centre-tir ? Peu importe, car à l'arrivée, son geste a fait chavirer le stade. Édouard Mendy, le portier de Chelsea, ne pouvait anticiper la trajectoire du ballon. Et malgré un plongeon en arrière, le gardien n'a pu empêcher ce centre-tir de terminer sa course au fond des filets (87e).

Pour la première fois de la saison, Chelsea a encaissé plus d'un but sur un match. Et pour la première fois depuis son arrivée à West Ham en 2016, Arthur Masuaku a marqué en Premier League. L'ancien joueur de Valenciennes et de l'Olympiakos, âgé de 28 ans, n'a pas caché son amusement sur les réseaux sociaux quant à ce but victorieux. " Alors, c'était un centre ou c'était un tir ??!? (indice : j'ai été aussi surpris que vous) ", a écrit le Léopard sur Twitter, à grand renfort de smileys hilares, comme pour bien attester que ce n'était pas vraiment volontaire.

Chanceux ou culotté, ce but a des conséquences au classement de la Premier League. West Ham consolide sa 4e place (27 points) tandis que tout en haut, Chelsea perd la tête. Les champions d'Europe sont mêmes relégués à la 3e place (33 points), car dans le même temps, samedi, Liverpool a arraché la victoire à Wolverhampton dans les dernières secondes (1-0) et Manchester City a dominé Watford à l'extérieur aussi (3-1). Les Skyblues sont les nouveaux leaders (35 points) devant les Reds (34 points).

So, was it a cross or was it shot ??!? 😂😂 (hint : I was as surprised as you 🤣) 👑⚒ #londonderby pic.twitter.com/qoBeNOy43Y

-- Arthur Masuaku (@ArthurMasuaku) December 4, 2021