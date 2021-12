Cote d'Ivoire: Concert Live - Bomou Mamadou au Palais de la culture le 11 décembre

Bomou Mamadou sera en concert live à la salle Lougah François du Palais de la culture Abidjan-Treichville, le samedi 11 décembre 2021.

Olivier Avoa, représentant de la société Sicaprod, organisatrice de l'évènement, par ailleurs commissaire général à l'organisation du concert, a animé une conférence de presse pour annoncer l'évènement.

C'était le vendredi 3 décembre, à Bingerville à la résidence de l'artiste qui était en pleine répétition ce jour-là, comme pour donner un aperçu de ce qui sera fait le 11 décembre, aux journalistes.

" Le concert "trois fois merci" de Bomou Mamadou, ce sont trois dates. 11 décembre à Abidjan, 12 février à Korhogo et le jour de la pâque à Bouaké ", a-t-il annoncé.

En le faisant, explique le conférencier, Bomou Mamadou veut relier le Sud au Nord de la Côte d'Ivoire en passant par le Centre. C'est aussi un message de cohésion, de vivre ensemble, d'union qu'il veut faire passer pour contribuer à sa façon à pacifier le pays. Il s'agit de passer des messages d'amour, de paix et de rassemblement.

" La carrière de l'artiste multidimensionnel a démarré il y a plus de vingt ans. Elle est évolutive grâce à trois catégories de personnes. Il s'agit notamment des femmes qui l'ont hissé vers le haut. Ensuite les autorités. Quelles soient politiques, culturelles, mécènes, sportives, etc. Et la troisième catégorie, les populations ivoiriennes. Qui sans elles, il ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. D'où, cette reconnaissance à toutes ces catégories pour dire vraiment merci ", a développé Olivier Avoa pour expliquer la raison de cette dénomination " trois fois merci. "

Aussi, a-t-il poursuivi, le chiffre trois apparaît dans la vie artistique de Bomou Mamadou par ces compétences. Le seul artiste qui allie chant, danse et chorégraphie, et la parole. Pendant ces trois concerts, Bomou Mamadou va une fois encore démontrer son grand talent de chanteur, de danseur et de parolier.

Ces trois dates, à en croire le commissaire général, entraînent également trois problématiques. A savoir, les enfants en conflit avec la loi, l'autonomisation de la femme et le travail des enfants dans la cacaoculture. Des messages de sensibilisation seront véhiculés sur ces trois thèmes.

Ces concerts seront des évènements inédits, a insisté Olivier Avoa.

Faut-il le noter, Bomou Mamadou est également détenteur de trois médailles : celle d'Officier de l'ordre national, Chevalier de la francophonie et meilleur parolier africain au Padem à Kigali.