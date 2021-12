Sénégal: PL-Chelsea - Tuchel et la mauvaise décision d'Edouard Mendy

Défait contre West Ham ce samedi à l'occasion de la 15e journée du championnat anglais, Chelsea perd sa première au classement. Une défaite que regrette Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues.

En conférence de presse, le technicien allemand est revenu sur les erreurs individuelles de ses joueurs, notamment celles d'Edouard Mendy, le gardien des Blues.

" Tout le monde est impliqué, la passe n'est pas la meilleure décision pour rendre ce ballon. L'orientation n'est pas à l'arrière mais on peut encore la sauver mais la prise de décision d'Edouard n'est pas non plus la meilleure en ce moment ", a-t-il expliqué dans des propos rapportés par le Daily Express.

" Si vous voulez avoir des résultats à ce genre de niveau, vous devez minimiser les erreurs. Nous en avons parlé avant le match, ce qui n'a évidemment pas aidé et c'est l'histoire. Nous avons fait trop d'erreurs individuelles, nous l'avons déjà fait contre Manchester United et nous l'avons déjà fait contre Watford et nous sommes punis ", a-t-il notamment ajouté.