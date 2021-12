Cote d'Ivoire: Littérature - "Paris à la loupe" - Le livre fait revivre Bernard B. Dadié

Un peu moins de trois ans après le décès de Bernard Dadié, la Fondation qui porte le nom de l'illustre écrivain a sorti des tiroirs "Paris à la loupe", un livre inédit à travers lequel, on retrouve le talent et la finesse du premier écrivain ivoirien.

Des morts, Birago Diop, célèbre écrivain sénégalais, a dit qu'ils "ne sont pas morts".

La sortie officielle de "Paris à la loupe", livre posthume de Bernard Dadié paru aux éditions Les classiques ivoiriens, le mercredi 1er décembre, à la Bibliothèque nationale, au Plateau, semble confirmer ses dires.

Bien plus qu'une simple présentation de livre, cette cérémonie a pris des allures d'hommage au pionnier de la littérature ivoirienne décédé le 9 mars 2019 dans sa 103e année de vie.

Organisée par la Fondation Bernard Binlin Dadié, en collaboration avec la Bibliothèque nationale, la présentation de l'ouvrage inédit a réuni de nombreux acteurs du monde du livre ainsi que des lecteurs de l'illustre écrivain. Après le mot de bienvenue de Chantal Adjiman, directrice de la Bibliothèque nationale, le Pr René Gnaléga, président de la Fondation Bernard Binlin Dadié, a tenu à souligner l'importance de la publication d'un livre posthume du cru de Bernard Binlin Dadié : " la présente cérémonie est sans aucun doute un évènement majeur de la vie littéraire et artistique de notre pays et au-delà de l'Afrique francophone ", a-t-il déclaré.

À sa suite, Bouaré Dramane, directeur des éditions Les classiques ivoiriens et Florent Galaty, directeur de cabinet et représentant de la ministre de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle, Harlette Badou N'guessan Kouamé, marraine de la cérémonie, ont, tous les deux, rappelé la dimension "exceptionnelle" de Bernard Binlin Dadié. Et les qualificatifs n'ont pas fait défaut : "grand" ; "écrivain prolixe et prolifique qui aura touché à tous les pans de la littérature ; " de la poésie au roman, en passant par les chroniques, les contes et surtout le théâtre, aucun aspect de la littérature ne lui aura échappé ", etc.

Après la série des allocutions, le Pr Nicole Vinci Léonie, secrétaire générale de la Fondation Bernard Binlin Dadié, a eu l'honneur de présenter "Paris à la loupe". Avec l'enthousiasme de la militante convaincue, Nicole Vinci Léonie a porté le verbe à des hauteurs prodigieuses et livré une lecture exquise de l'ouvrage inédit. " La liberté de l'écrivain se mesure au choix de son pas, de son allure et à l'originalité de son écriture. (...) L'auteur affirme la force rythmique de son écriture. Une écriture qui privilégie la cadence, les enchaînements suspensifs. Une écriture dont le rythme s'appuie sur une métrique binaire. Une écriture interactive qui ne laisse jamais en repos le lecteur. Une écriture orale, urbaine, en association, en juxtaposition surprenante en mini-dialogue qui donne leurs places à tous les sens...", a-t-elle déclamé.

En définitive, "Paris à la loupe" de Bernard Binlin Dadié est une œuvre dans laquelle on retrouve la plume savoureuse, le regard plein d'acuité et la finesse de ce qui a fait le succès de l'ensemble de son œuvre.

Ponctuée par les déclamations de slameurs sur des textes tirés pêle-mêle de la riche bibliographie de l'illustre défunt, la cérémonie s'est clôturée, non pas par une dédicace de livre mais un ex libris apposé sur les livres. " On ne peut pas vivre 100 ans, pour mourir", a dit le slameur Nin'wlou Ariel Ménélik, président de l'école des poètes. Avec "Paris à la loupe", publié près de 3 ans après son décès, Bernard Binlin Dadié, monument de la littérature ivoirienne et africaine demeure toujours vivant.