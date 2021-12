Cote d'Ivoire: Zouan-Hounien / Gestion de la zone minière d'Ity - Des actions pour une meilleure implication des communautés locales

Impliquer les communautés dans la gestion des affaires locales afin de leur faire bénéficier des retombées de l'extraction minière d'Ity, notamment en faveur des femmes et des jeunes. Tel est l'objectif que se sont assigné l'Ong " Actions pour le développement social " (Ads) et la Cellule de veille citoyenne (Cvc) de Zouan-hounien.

Dans cette veine, ces deux structures non gouvernementales ont organisé une série d'actions, du 22 au 27 novembre, dans le département de Zouan-Hounien.

Ces actions ont été l'occasion pour les organisateurs de promouvoir la cohésion sociale entre les riverains et les représentants des services publics de la zone minière d'Ity. Ce, à travers une séance de dialogue communautaire.

L'Ads et la Cvc de Zouan-hounien ont, en effet, organisé un atelier de formation des riverains et Osc locales de la zone minière d'Ity.

Les participants ont échangé sur les thèmes suivants : " la structuration d'actions de plaidoyer grâce au suivi citoyen et l'accès à l'information " ; " cadre juridique de l'accès à l'information publique " et enfin, la " Mobilisation sociale et collective des communautés locales sur la démarche du suivi citoyen ". C'était dans les 8 villages impactés et les services publics de Zouan-Hounien. Ce projet est issu de la coopération entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire. Il est financé par le 11e Fonds européen de développement (Fed), à travers le Projet leadership et initiatives des acteurs non étatiques (Liane 2) .