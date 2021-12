Bénin: Après les attaques, le difficile retour à la vie normale à Porga

A Porga, les populations essayent de retrouver une vie normale mais la peur est toujours là.

Au Bénin, les deux attaques terroristes subies par l'armée dans le nord du pays sont encore au cœur des préoccupations. Le gouvernement a dépêché une mission sur place pour mieux comprendre le déroulement des faits et s'enquérir de l'état des soldats blessés.

"Chacun a peur"

La mort confirmée de deux Béninois a ému le pays. Mais les assaillants aussi pourraient avoir enregistré un bilan plus lourd que ce qui a été annoncé. C'est ce qu'estime l'état-major des armées. Le colonel Didier Ahouanvoédo en est le porte-parole. Selon lui " des traces de sang ont été aperçues laissant penser que d'autres morts ou blessés ont été trainés dans le sens du repli vers un pays voisin (le Burkina Faso, ndlr) où sévissent des groupes terroristes."

L'annonce de la présence de combattants djihadistes dans la zone a quelque peu bouleversé le quotidien des habitants des localités situées à la frontière du Burkina Faso. Emile Boton est technicien en production animale, il est également promoteur d'une ferme avicole qui s'étend aussi au Burkina Faso. Pour lui, Porga retrouve sa sérénité après la psychose."Dieu merci, le calme est revenu mais la population est toujours dans la peur ici. Chacun est dans son coin et puis pour vaquer à nos occupations, on le fait mais c'est au ralenti, chacun a peur. Donc on ne veut plus revivre ces genres de trucs ici à Porga" précise t-il.

Des forces de sécurité en alerte

Ne plus jamais revivre ces attaques, c'est ce que souhaitent tous les Béninois. Pour cela, Emile Boton souhaite que les militaires soient mieux armés pour anticiper toute incursion terroriste. "On craint toujours les djihadistes, ils sont capables de tout, donc c'est à notre gouvernement de mettre tout en œuvre pour que notre armée soit renforcée et mettre les équipements à leur disposition afin qu'ils soient en mesure de les repousser à chaque attaque" explique t-il.

En réponse, l'Etat-major rappelle que l'armée reste en alerte pour sécuriser les frontières béninoises: "L'état-major des forces armées béninoises tient à affirmer qu'il met tout en œuvre pour assurer la défense du territoire national contre toute forme d'agression d'où qu'elle vienne, ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Les unités des forces de sécurité sont en alerte pour faire face à toute velléité ennemie. "

Un message destiné à rassurer les habitants du nord du Bénin mais le traumatisme de ces deux attaques, les premières au Bénin contre l'armée du pays, ne va pas s'effacer aussi facilement.