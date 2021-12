Burkina Faso: Matériaux de construction du Groupe HAGE - Les clients rassurés de la qualité

Le PDG du Groupe HAGE, Joseph Hage : " Il est nécessaire que le Groupe HAGE, en tant qu'entreprise d'acier au Burkina Faso, réponde convenablement aux attentes de ses partenaires tout en leur offrant de la qualité ".

Le Groupe HAGE a organisé un séminaire sur la qualité de ses matériaux de construction, le vendredi 3 décembre 2021, à Ouagadougou.

Au service du Burkina Faso dans le domaine de l'acier, le Groupe HAGE, cinquantenaire, se soucie en permanence de la qualité de ses produits à offrir à la clientèle. En effet, le Groupe a organisé un séminaire sur la question, le vendredi 3 décembre 2021, à Ouagadougou.

Selon son Président-Directeur Général (PDG), Joseph Hage, dans un contexte mondial fortement concurrentiel, les entreprises ont besoin de gagner en performance afin d'améliorer leur compétitivité et développer leurs exportations. A ce propos, a-t-il indiqué, la qualité est un enjeu stratégique pour le Groupe HAGE qui, en tant qu'entreprise pionnière du domaine de l'acier au Burkina Faso, n'offre que de la qualité à ses partenaires locaux.

" Le but de ce séminaire est de rassurer et confirmer aux yeux de tous nos partenaires notre volonté à travailler continuellement avec les plus grandes entreprises industrielles du monde dans le domaine de l'acier au profit de nos clients. C'est aussi pour nous, un engagement de transparence, de gratitude et de confiance que vous nous accordez, confiance que nous voulons travailler à renforcer et approfondir pour, enfin, apporter un plus au développement du Burkina Faso et de l'Afrique ", a lancé le PDG du Groupe HAGE.

Mieux faire

Le ministre en charge l'industrie, Harouna Kaboré, a indiqué que le fer à béton, matériau dans la construction des ouvrages au Burkina Faso, doit être de meilleure qualité.

Pour réaffirmer cet engagement et la détermination à mieux faire, a-t-il précisé, le Groupe HAGE a demandé à ses fournisseurs notamment ARCELOR MITTAL, " numéro un mondial de l'acier ", de participer à ce séminaire. Il a aussi rappelé que la célébration en 2018 des 50 ans de la société traduit le sérieux et la qualité des produits qu'elle distribue à sa clientèle. En conséquence, Joseph Hage a rassuré l'assistance que ce n'est pas aujourd'hui que cette donne va changer.

Il a, par ailleurs, remercié le gouvernement burkinabè, à travers le ministère en charge du commerce pour son appui et son encouragement dans la démarche qualité du Groupe, facilitée par l'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) et le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP). " Nous envisageons de ce fait très prochainement nous rapprocher encore plus des structures spécialisées du ministère en charge du commerce afin de nous inspirer des meilleures pratiques en la matière ", a laissé entendre le PDG du Groupe HAGE.

En outre, des boulets de broyages, a-t-il assuré, seront importés et mis à la disposition des sociétés minières en février 2022. " Ces sociétés pourront donc s'approvisionner à court, moyen et long terme au Burkina Faso ; ce qui réduirait les coûts et les délais de livraison " a-t-il poursuivi. Pour le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Harouna Kaboré, cette tribune est une occasion de féliciter le Groupe HAGE pour les efforts entrepris il y a un demi-siècle, dans l'optique de garantir des produits de qualité aux Burkinabè.

Le ministre Kaboré a également invité le Groupe HAGE à prendre des initiatives dans le sens de la promotion de la qualité afin d'inciter les autres acteurs à suivre l'exemple. Il a, en sus, encouragé les différents acteurs à proposer de bonnes qualités de fer en faveur d'ouvrages de qualité. Au cours du séminaire, le Groupe HAGE a été reconnaissant aux institutions et aux entreprises partenaires pour leur " franche collaboration ".