Cote d'Ivoire: Lutte contre les violences basées sur le genre - Nassénéba Touré lance " l'appel de Treichville contre le viol "

La ministre de la Femme de la famille et de l'enfant, Nassénéba Touré a procédé au lancement officiel des 16 jours d'activisme portant sur les violences faites aux femmes et aux filles ce samedi 4 décembre, à Treichville.

À l'occasion, Nassénéba Touré a appelé les femmes à sortir de leurs peurs afin d'être au-devant de cette grande lutte.

" Je voudrais, ici et maintenant, solennellement lancer un appel, que je nomme " l'appel de Treichville contre le viol ", à l'endroit de tous les défenseurs des droits de l'homme, toutes les bonnes volontés, que face à ces agresseurs, face à ces briseurs de vies, nous n'avons pas le choix que d'être solidaires dans nos actions, afin que le bien l'emporte sur le mal ", a-t-elle lancé. Et d'ajouter ceci : " Femmes de Côte d'Ivoire, il faut agir maintenant, et cela commence par vous. Il faut dénoncer les violeurs et les agresseurs. Se taire, c'est se rendre complice de ces criminels. La loi vous protège. Les dispositifs opérationnels sont à votre disposition ".

Dénommée " offensive orange ", cette marche qui se situe dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles a débuté devant le maquis Aboussouan pour prendre fin au parc des sports.

Pour la ministre, cette lutte est l'affaire de tous : gouvernants, politiques, parlementaires, diplomates, femmes de ménages, société civile, animateurs des médias, personnel de santé et de la justice, élèves et étudiants.

" C'est ensemble que nous vaincrons ce mal pernicieux qu'est le viol et les violences basées sur le genre. Avec courage et détermination, nous pouvons et nous allons arriver dans notre pays, à éliminer ce fléau ", a-t-elle rappelé. Non sans assurer de l'engagement du gouvernement à placer la prévention et la réparation des violences basées sur le genre au centre des réponses nationales, afin de garantir aux femmes leur épanouissement et leur pleine autonomisation.

Ce, en présence de plusieurs ambassadeurs, les membres du corps diplomatique, des responsables du système des Nations Unies, des guides religieux et des journalistes... tous ayant arborés des tee-shirts orange.

La Représentante d'Onu femmes a pour sa part féliciter le gouvernement ivoirien pour ses efforts dans la lutte contre les violences faites aux femmes. " Le système des Nations Unies voudrait témoigner sa solidarité au gouvernement dans ses engagements. Nous encourageons les initiatives de dialogue entre le gouvernement et la société civile afin de dégager des pistes qui pourront être financés et accompagnés par le système ", a-t-elle ambitionnée.

L'ambassadeur de l'Union européenne, Jobst Von Kirchmann à pour sa part appelé à la mobilisation de tous pour mettre fin à ce fléau. " Devenez des ambassadeurs et des ambassadrices pour combattre la violence contre les filles et les femmes ", a-t-il incité.

En rappel, en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 800 cas de viols, dont plus de 75% des victimes ont moins de 18 ans et 40% des élèves qui ont été enregistrés en 2020.