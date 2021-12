Cote d'Ivoire: Guiglo - La sodefor sensibilise les populations sur le couvert végétal

Le mercredi 1er décembre 2021, la Société de développement des forêts (Sodefor) a organisé un atelier d'information et de sensibilisation des parties prenantes au processus d'élaboration du plan d'aménagement participatif de la forêt classée de Scio dans le Cavally.

Cet atelier s'est tenu dans la salle de conférence du conseil régional du Cavally à Guiglo en présence de plusieurs couches sociales de la région.

Après l'exposé et la projection sur la forêt de Scio par Yapo Jean Baptiste, point focal du programme d'investissement forestier(PIF) par ailleurs conseiller technique du directeur général de la Sodefor, il ressort qu'il reste seulement 3% sur 88.000hectares de forêt dans le Scio dont 97% a été totalement détruite. Pour assurer le bon déroulement de ce processus de reboisement, un cabinet a été recruté pour faire l'état des lieux, définir les orientations d'aménagement et élaborer le plan d'aménagement participatif de cette forêt en voie de disparition.

Selon le préfet de région, préfet de département de Guiglo, Yacouba Doumbia, l'État de Côte d'Ivoire doit donner le mot d'ordre afin de faire appliquer les mesures idoines prises par le gouvernement sur la loi du code forestier. " La politique du gouvernement vise à récupérer les forêts. On dit souvent que le gouvernement a souvent opté pour la méthode douce, cette méthode permet aux infiltrés de déguerpir leurs activités et en même temps ces personnes doivent contribuer à la restauration de la forêt classée à moyen et à long terme. ", a expliqué Yacouba Doumbia, Préfet de la région du Cavally. Aussi pour aller plus loin, le préfet a recommandé des sanctions contre des personnes qui détruisent les arbres plantés dans leur champ par la Sodefor .

Il s'agit selon lui d'arracher ou d'interdire le concerné de ne plus aller dans sa plantation. Et une fois sa plantation saisie, il doit payer des amendes à l'État. Il a aussi sensibilisé les planteurs sur la nécessité de passer à une vitesse supérieure au niveau du reboisement, c'est-à-dire cent(100) plants par hectare chaque année pour la restauration de la forêt d'ici 2030. Il faut dire que la sensibilisation sur ce projet a débuté à Blolequin, Guiglo dans le Cavally et a pris fin à Duékoué dans le Guémon.

Konhon Dominique, Correspondant dans le Cavally.