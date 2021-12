Cote d'Ivoire: Taekwondo - Voici "le gouvernement" de Jean Marc Yacé

Le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, Me Jean Marc Yacé a communiqué le jeudi 2 décembre 2021 la liste des membres de son comité -directeur.

Ce comité-directeur qualifié "de provisoire" est composé de 10 vice-présidents. Koné Souleymane Roel, directeur de campagne du président occupe le poste de vice-président chargé des relations avec les institutions. Il aura pour mission d'établir des relations avec le ministère des Sports, de représenter le président de la FITKD aux réunions et autres convocations .

La vice-présidence en charge des relations avec les institutions devra proposer au président la politique pour renforcer la dynamique relationnelle avec les hautes autorités ivoiriennes. Mangala Salif occupe la vice-présidence en charge de l'administration et du Bureau Directeur de la FITKD. La vice-présidence en charge de l'Enseignement du Taekwondo dans les Institutions Universitaires est l'affaire de Lucien Kraidy. Douamba Hamadou, Vice-Président chargé du Taekwondo OISSU, aura la charge de faire la promotion de cet art martial au sein des établissements scolaires, collèges et lycées. Seule dame, au niveau de la vice-présidence, Mme Guessend Isabelle occupe un département stratégique ; celui de la Recherche de Financement et du sponsoring.

Mme Guessend Isabelle œuvra essentiellement à la recherche de sponsors devant aider financièrement ou matériellement à réaliser la politique de la FITKD. Me Siaka Anzoumana, Secrétaire général de la Fédération n'occupe plus ce poste. Il a été remplacé par Me Niava Jean-Jacques. La trésorerie générale est l'affaire de Ouattara Moussa. Pour soutenir l'action de ce "gouvernement", neuf commissions ont été mises sur pied. Sportivement, Me Ediemou Christophe a été nommé directeur technique national. Ces nominations interviennent plusieurs jours après la prise de fonction officielle du président de la fédération Me Jean-Marc Yacé et surtout au lendemain de la nomination de Me Bamba Cheick Daniel comme président du conseil d'administration " du palais du taekwondo".