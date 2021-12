Cote d'Ivoire: Sénat - La commission des affaires économiques...adopte le budget 2022 du ministère de la Santé

Le Ministre de la Santé de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU), Pierre N'gou Dimba a présenté le budget provisoire de l'année 2022 de son ministère, ce samedi 4 décembre 2021, au Sénat, à Yamoussoukro.

Ce budget qui s'élève à plus de 442 milliards FCFA, a été adopté à l'unanimité par les 14 Sénateurs de la commission des affaires économiques et financières du Sénat.

Le ministre a indiqué aux sénateur que ce budget vise, entre autres, un meilleur suivi de la mise en œuvre des politiques de santé, une mobilisation et une harmonisation efficientes des ressources. Et ce, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ainsi qu' un renforcement de la recherche en santé.

Ce budget a soutenu le ministre Dimba vise l'amélioration des normes et l'accessibilité aux soins. Ce budget, a-t-il noté, vise également le renforcement de la lutte contre les maladies et problèmes de santé prioritaires.

"Le Ministre a, au terme de son exposé, marqué la détermination de son département à agir pour booster la performance et le positionnement du système de santé ivoirien. Il s'agit de réduire la mortalité maternelle et infantile, de renforcer les capacités des ressources humaines et de planifier et rationaliser leur déploiement. L'enjeu étant de répartir harmonieusement les agents de santé sur l'ensemble du territoire national. Le ministère entend généraliser les bonnes pratiques d'hygiène publique, de prévention des maladies et de promotion de la santé, mais aussi d'améliorer la communication, la publication, l'échange et le partage des expériences", rapporte une note de son service de communication.