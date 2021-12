Comores: AS Saint-Etienne - La grosse déception de Zaydou Youssouf

Plus rien ne va à l'AS Saint-Etienne. Alors qu'on croyait les Verts revenir à leur meilleur niveau après avoir montré des signes d'encouragement ces dernières semaines, ils ont complètement sombré ce dimanche à domicile contre Rennes à l'occasion de la 17e journée. Les hommes de Claude Puel ont été battus 5-0.

Une immense déception pour Zaydou Youssouf. Le milieu de terrain comorien parle de catastrophe et tire la sonnette d'alarme.

" C'est une catastrophe franchement, on est à domicile, les supporters sont là, ils nous poussent et on prend 5-0 à domicile, franchement c'est interdit, on n'a pas le droit. Il faut qu'on arrête de parler, et qu'on mette tous les ingrédients sur le terrain, pour qu'on bascule de l'autre côté. Mais cet après-midi, c'était dur et franchement ça fait mal, ça fait vraiment mal ", a déclaré l'ancien Bordelais au micro de Prime Video.

Après cette humiliation, le club du Forez est plus que jamais dernier de Ligue 1.