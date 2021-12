Ile Maurice: Prakash Maunthrooa trouve grâce auprès du gouvernement

Il était gâté sous le régime Jugnauth père. À la MTPA, où il avait, il est vrai, gravi les échelons petit à petit, Prakash Maunthrooa sera nommé au sein du board à l'arrivée du MSM au pouvoir en 2000. Et puis, il y a eu l'affaire Boskalis et surtout l'absence du MSM au pouvoir entre 2005 et 2014 qui provoquera une longue traversée du désert pour ce proche de sir Anerood.

Lorsque le MSM revient au pouvoir en 2014, Maunthrooa est nommé simultanément sur le board d'Air Mauritius et celui de la SBM. Il sera aussi nommé aux conseils d'administration de l'ex-BOI, de la Postal Authority et, en 2017, de la SICOM. Sa condamnation en première instance le 21 novembre 2019 dans l'affaire Boskalis provoque sa démission de toutes ces cinq institutions.

Et quand il sera acquitté par la Cour suprême en septembre 2021, on pensait qu'il allait être tenu loin du pouvoir vu le changement opéré avec l'arrivée de Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre en 2017. Or, on apprend qu'il est retourné au PMO comme conseiller.

Le 28 octobre, on apprenait que Prakash Maunthrooa aurait obtenu des documents confidentiels de la cour dans l'affaire de la Private Prosecution intentée par Suren Dayal contre le Premier ministre. On ne sait pas s'il y aura une enquête à ce propos mais, en attendant, un haut placé de la Cour suprême n'a pu s'empêcher d'exprimer son dégoût en privé en apprenant cette fuite.

Cet "incident", pour dire le moins, n'a pas empêché le gouvernement de nommer Prakash Maunthrooa comme chairman à AML et ATOL. Ce qui promet des étincelles entre lui et une autre personne nommée récemment dans ce giron. Car on laisse entendre que le courant ne passe pas entre les deux protégés.