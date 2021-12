Ile Maurice: Protection des enfants - Aucune raison avancée sur le délai de la promulgation de la "Children's Act"

La Children's Act 2020, la Child Sex Offender Register Act 2020 et la Children's Court Act 2020 seront promulguées un an après leur présentation, le 14 décembre. Ces lois votées en novembre de l'année dernière au Parlement ne sont toujours pas en vigueur. Pourquoi ?

Selon la députée du Parti travailliste (PTr) Stéphanie Anquetil, aucune raison officielle n'a été avancée pour le retard de cette promulgation, bien que l'opposition ait toujours fait pression en ce sens. "Je suis d'avis qu'il aurait fallu de la transparence, surtout quand il est question d'une loi locale, et, de ce fait, il était important qu'il y ait une ligne de communication avec les autorités pour expliquer le retard. Mais il n'en a rien été."

Néanmoins, la députée rouge se dit très favorable à cette décision du Conseil des ministres de promulguer bientôt ces lois. "Enfin, il y aura de nouvelles lois, mais il faut savoir que des lois, il en existait déjà. Est-ce qu'elles seront appliquées comme il se doit ?" se demande Stéphanie Anquetil. Elle affirme que l'opposition veillera à ce que tel soit le cas.

L'Ombudsperson for Children, Rita Venkatasawmy, est également très contente et accueille favorablement ces lois. Elle cite en exemple un cas auquel elle a eu affaire récemment. "Jeudi, il y a une fille de 16 ans qui est venue me voir pour me dire qu'elle allait se marier. Je le lui ai déconseillé mais elle savait au préalable que la nouvelle loi n'était pas encore en vigueur. Mais, désormais, avec la décision du Conseil des ministres, je sais que cette loi pourrait changer la vie d'une personne. Et éviter ce genre de situation... " Le rôle de l'Ombudsperson for Children sera aussi, confie Rita Venkatasawmy, de sensibiliser les enfants, les jeunes sur le sujet et de leur faire prendre leur responsabilité car il y a maintenant du changement. "Il faut qu'ils connaissent et comprennent ce changement."