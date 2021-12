Madagascar: Football - Orange Pro League - Fosa Juniors démarre en trombe

Quatre buts et une large victoire pour Fosa Juniors, samedi au stade d'Alarobia, devant l'Uscafoot. Le club majungais s'empare logiquement la tête de la conférence Nord.

Les confron-tations se suivent et se ressemblent entre l'Usca--foot et Fosa Juniors. Les deux clubs s'étaient affrontés au cours d'un match amical en novembre, au stade d'Ambohidratrimo. La rencontre s'était conclue sur une victoire des Majungais. Samedi sur la pelouse d'Ala-robia, les deux équipes se sont de nouveau croisées dans le cadre de la première journée de l'Orange Pro League 2021-2022. Et le résultat fut le même. Succès quatre buts à deux pour Fosa.

On retiendra évidemment l'ouverture du score de Drogba (13ème). Il a parfaitement exploité une longue passe en profondeur. Puis, il a fait apprécier sa pointe de vitesse, avant de battre le portier adverse. On appréciera également les performances de Rinjala. Il a inscrit le deuxième but (56ème). Puis, il a offert un caviar à Tsiry sur la quatrième et dernière réalisation (70ème). En parlant de Tsiry, l'ancien joueur de l'Ajesaia effectuait sa première apparition avec Fosa. Et il a immédiatement répondu aux attentes placées en lui, en marquant sur une magnifique " Madjer ".

Omniprésent

Fosa Juniors a signé de nombreux éléments durant le mercato. Ses nouvelles recrues ont répondu présent hier. Outre Tsiry, Vévé a également récité sa partition. Omniprésent dans l'entrejeu, il a été égal à lui même durant cette première avec son nouveau club. Prometteur pour la suite de l'exercice. Dans les autres affiches de cette première journée, on note la défaite d'entrée du CFFA. Le club d'Andoharanofotsy était en déplacement à Fianarantsoa, hier. Il s'est incliné devant A.Dato FC, présente dans cette Pro League à la suite d'une fusion avec l'AS Adema. Score final un but à zéro. Sans oublier le carton de l'Ajesaia, vainqueur de Tia Kitra sur le score sans appel de six buts à un à Vontovorona.

Autre fait marquant, la victoire d'Elgeco Plus sur Disciples FC, deux buts à un. Le bilan comptable est tout ce qui est de plus classique. Par contre, ce qui interpelle le plus, c'est l'identité des deux buteurs d'Elgeco Plus. D'un côté, il y a Onja, ancien de l'AS Adema qui vient juste d'être élu meilleur attaquant de la saison précédente. De l'autre, Kassimo alias Foroche, ancien de la CNaPS Sport qui vient de revenir en compétition après une longue absence.