Cote d'Ivoire: Échangeur de l'Amitié ivoiro-japonaise au Carrefour Solibra - Les travaux de la 2è phase du projet lancés

Le Chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, a procédé à la pose de la première pierre de la deuxième phase des travaux de l'Échangeur de l'Amitié ivoiro-japonaise, sis au carrefour Solibra, le samedi 4 décembre 2021.

Pour le Premier ministre, cette infrastructure une fois réalisée permettra " une mobilité plus grande " non seulement à un carrefour essentiel et une fluidité routière dans la capitale économique ivoirienne. Mais aussi va développer " une productivité améliorée pour le confort de tous ".

Patrick Achi révèle que, lors de l'inauguration de la première partie, il y a presque deux ans, jour pour jour, le Président Ouattarra avait assuré que les travaux de cet ouvrage, clé pour la circulation de l'un des carrefours les plus denses d'Abidjan, auraient une suite. C'est alors une promesse tenue par le Président de la République.

Il faut le relever, l'ouvrage va ainsi voir le jour grâce au développement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon et notamment un don de 25 milliards de FCFA.

" Une circulation plus fluide à Abidjan, dans cette ville de près de 6 millions d'habitants et qui compte 80% de l'emploi formel de Côte d'Ivoire, c'est de la croissance en plus pour tous les Ivoiriens ! C'est pour cela que nous faisons tout pour améliorer les transports à Abidjan ", insiste Patrick Achi.