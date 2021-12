Afrique: Droits humains - Le FIDH mène du 6 au 10 décembre une mission de plaidoyer en RCI

" La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) mène une mission internationale de plaidoyer en Côte d'Ivoire, du 6 au 10 décembre 2021, conjointement avec la Ligue ivoirienne des droits de l'Homme (LIDHO) et le Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH) ", rapporte une note de la Fidh transmis à Fratmat.info, ce dimanche 5 décembre 2021.

Cette internationale, indiqué le communiqué, vise à échanger sur la situation des droits humains en Côte d'Ivoire et surtout sur les enjeux liés à la justice et à la lutte contre l'impunité.

La mission a sollicité des audiences auprès des autorités nationales, des représentants des diplomaties étrangères et des organisations internationales ainsi que des acteurs politiques et de la société civile ivoirienne. Elle espère pouvoir rencontrer autant d'interlocuteurs concernés par ces questions que possible, et se tient disponible pour toute sollicitation éventuelle.

Il faut noter que la délégation est conduite par Me Alexis Deswaef, vice-président de la FIDH. Elle est composée de Me Drissa Traoré, secrétaire-général de la FIDH et président d'honneur du MIDH, de M. Drissa Bamba, président du MIDH, de M. Willy Neth, président de la LIDHO, ainsi que de Mme Maria Teresa Tienda Rivera, chargée de programme du bureau Justice internationale de la FIDH, et de Mme Hassatou Ba-Minté, responsable du bureau Afrique de la FIDH.