Cote d'Ivoire: Journée internationale du volontariat - 300 jeunes des régions du Tchologo, Boukani et de la Bagoué prêtent serment

La localité de Kong a abrité ce samedi 4 décembre 2021 la 6e édition de la célébration de la journée internationale du volontariat. Ce, à l'initiative du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du Service civique à travers l'Office du Service civique National, en collaboration avec le Système des Nations Unies.

La cérémonie a été marquée par la prestation de serment de 300 volontaires des régions du Tchologo, du Boukani et de la Bagoué mis en mission dans le cadre de la conduite des actions communautaires dans lesdites régions , notamment la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Cette édition s'est déroulée autour du thème "être volontaire aujourd'hui pour un avenir commun".

Par ce thème, il s'agit d'inspirer les personnes qui ne sont pas encore engagées comme volontaires, qu'ils soient décideurs ou citoyens de ce monde à s'engager maintenant.

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a encouragé les populations dans leur ensemble à multiplier les actions en faveur des communautés en se rendant disponibles dans toutes les situations qui requièrent leur contribution. "C'est ensemble que nous parviendrons à renforcer l'engagement civique, à protéger l'inclusion sociale, à fortifier la solidarité, à consolider l'appropriation des acquis du développement et à renforcer la cohésion sociale. En un mot cultivons le vivre ensemble conformément à la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara ", a-t-il dit.

Philippe Poinsot, Coordonnateur résident du système des Nations unies en Côte d'Ivoire a salué les efforts du gouvernement en faveur des jeunes notamment les actions pour lutter contre l'avancée de l'extrémisme violent qui avance à grands pas. Il s'est par ailleurs réjoui pour la mise en place d'un programme de volontariat national.

Le diplomate onusien a expliqué que le volontaire forge un sentiment de solidarité, renforce la cohésion sociale et contribue à protéger les collectivités en aidant les plus démunis. "C'est un outil puissant pour sensibiliser dans le processus de développement du pays. Le volontariat permet aux jeunes de participer à des activités de la vie sociale tout en gagnant en expérience et en maturité ", a-t-il ajouté tout en exhortant les jeunes à s'engager pour la cause de la paix et la stabilité.

Cette célébration a débuté depuis le jeudi 02 décembre 2021 à travers la formation de 40 volontaires et une action de salubrité, rappelle-t-on.

Notons que la Journée internationale du Volontariat est une manifestation internationale instituée par l'assemblée générale des Nations unies en 1985. Elle offre aux organisations et aux volontaires individuels l'occasion de promouvoir le volontariat, d'encourager les gouvernants à soutenir les efforts des volontaires et de reconnaître les contributions des volontaires à la réalisation des objectifs de développement durable au niveau local, national et international.

Cette journée est aussi l'occasion de reconnaître et promouvoir le travail inlassable des volontaires qui consacrent leur temps, leur énergie et leurs efforts au service de l'inclusion de ceux souvent laissés pour compte.