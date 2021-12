Cote d'Ivoire: Recherche de financements solidaires - Le comité " La plus belle commune " lance officiellement ses activités

Le comité " La plus belle commune " a procédé, le vendredi 3 décembre 2021, à Abidjan-Plateau, au lancement officiel de ses activités.

Organisation à caractère non gouvernemental, investie dans la recherche de financements solidaires et l'évaluation des initiatives citoyennes locales et municipales au service de la communauté, cette structure vise également entre autres, selon sa présidente, Mariam Cissé Ellogne, vise à responsabiliser sur la recherche de financements solidaires, évaluer et récompenser les meilleures initiatives citoyennes locales. " Nos valeurs sont solidarité et responsabilité ", a-t-elle précisé.

Selon elle, la vision du comité est d'organiser une saine émulation entre les acteurs, encourager et récompenser les meilleures initiatives au service de la communauté. Pour y parvenir, cinq axes d'actions ont été retenues. Il s'agit entre autres, récompenser les meures initiatives en faveur des plus belles communes ; encourager les entreprise à l'engagement citoyen à travers la mise à disposition d'une base d données fiables et adapter les populations à cette initiative c'est-à-dire les connecter à des décideurs publics.

En effet, le comité " La plus belle commune " va dresser chaque année, le palmarès des plus belles villes, afin de promouvoir et valoriser les démarches engagées par les communes dans le cadre de l'amélioration du cadre de vies des populations.

Jean-Jacques Yapo, directeur général de l'Union et des villes et communes de Côte d'ivoire (Uvicoci) s'est a exprimé sa reconnaissance à la présidente de ce comité. " C'est une joie pour nous de savoir qu'il y a des concitoyens qui pensent à valoriser ce qui est fait sur le territoire par les élus locaux ", s'est-il réjoui.

Le lancement du comité a été marqué par une table ronde autour du thème : " Marché des capitaux de l'Uemoa et financement des collectivités en Côte d'ivoire ". A cet effet, Stéphane Koissy, maître de conférences à l'université Péléforo Gon Coulibaly de korhogo a rappelé que l'action budgétaire des collectivités dépend en grande partie des ressources de l'Etat, des ressources propres, des emprunts et des partenariats public-privé.

A noter que cette table ronde a été co-animée par Soraya Diallo, Senior Vice-présidente, Directeur Bloomfield Rating ; Adnane Chmanti ; Directeur Pôle de l'Entreprise à Atlantic Business International et Tardy KouassIblé, Directeur du Marché des capitaux à Atlantique Finance.