Cote d'Ivoire: " Croissance économique en Afrique... " du ministre Adama Koné - Un livre intense, qui sort des sentiers battus et esquisse des solutions

Le taux de croissance de l'économie et la répartition des richesses créées sont parmi les questions les plus débattues aujourd'hui. Pourquoi cherche-t-on la croissance ? A qui profite-t-elle ? Pourquoi la croissance économique forte de ces deux dernières décennies n'a-t-elle pas réduit substantiellement la pauvreté et le chômage ? Quel type de croissance pour accélérer le développement économique des pays africains ?

Ces interrogations sont au cœur de l'ouvrage du ministre Adama Koné. Mettant à contribution sa riche expérience de haut cadre de l'administration ivoirienne qu'il a servie à des niveaux élevés, notamment comme Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, ministre de l'Economie et des Finances de Côte d'Ivoire, puis Administrateur à la Banque africaine de développement, l'auteur esquisse des réponses à partir de données conceptuelles, historiques et comparatives, et offre une perspective nouvelle sur les trajectoires en cours, ainsi qu'un cadre d'analyse renouvelé pour mieux cerner les enjeux et les défis de l'heure.

L'ouvrage, sorti aux Editions du Cerap à Abidjan, comporte 256 pages et huit chapitres regroupés en trois grandes parties, qui s'achèvent par des recommandations.

La première partie, intitulée " Comprendre la croissance " campe la notion de croissance économique, ses différentes définitions et ses diverses manifestations dans la vie courante, et les défis qu'elle doit relever pour accroître ses effets positifs. Pour l'auteur, quand une économie croît, tout le monde gagne.

Une croissance forte, comme le relève une bonne partie de la littérature économique, est indispensable pour faire face à bon nombre de problèmes économiques et sociaux, dont celui du chômage en particulier. Elle permet l'élévation du niveau de vie général. Sans elle, la marge de manœuvre de l'Etat pour établir son budget se réduit, de même que celle des entreprises pour embaucher ou augmenter les salaires de leurs salariés. Last but not least, une croissance robuste et inclusive est nécessaire pour faire reculer la pauvreté de façon substantielle.

La deuxième partie du livre est intitulée : Réalités actuelles, perspectives et défis de la croissance économique africaine.

L'auteur y dresse un bilan de la croissance économique qui a été positive et relativement forte en Afrique au cours des deux dernières décennies, avant de connaître un coup d'arrêt en raison de l'impact de la crise de la Covid-19 qui a ralenti l'économie mondiale en 2020. Après cette année de récession, l'Afrique devrait renouer avec une croissance supérieure à 3% en 2021, anticipent les institutions internationales comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement.

Pour le ministre Koné, l'Afrique doit tirer les leçons des épisodes de croissance passés, qui ont souvent pâti de la fragilité d'un modèle économique adossé à l'exportation des matières premières brutes, et des déficits d'inclusivité pour bâtir une croissance durable, résiliente et inclusive, plus à même d'accélérer le développement et le progrès social.

La troisième partie de l'ouvrage fait un focus sur l'expérience de la Côte d'Ivoire. " Transformer une croissance économique forte en conditions de vie meilleures : l'expérience de la Côte d'Ivoire ", ainsi s'intitule cette troisième partie qui fait l'historique de la croissance économique en Côte d'Ivoire, en insistant sur l'épisode actuel marqué par un taux de croissance d'environ 8% entre 2012 et 2019, l'un des plus élevés au monde.

L'auteur insiste sur le caractère sain de cette croissance qui s'adosse à des politiques économiques et sociales ambitieuses ayant pour objectif de rapprocher la Côte d'Ivoire de la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la classe supérieure, dernière marche avant celle des pays à revenu élevé dans la classification de la Banque mondiale. L'efficacité de la réponse ivoirienne face à la crise de la Covid-19 et la robustesse du plan de relance de l'économie basée sur la diversification et la transformation structurelle, sont également citées en exemple de réussite par l'auteur qui met en exergue le leadership clairvoyant et transformationnel du Président Alassane Ouattara, maître d'œuvre du nouveau miracle ivoirien en construction.

Dans le dernier chapitre du livre intitulé : " quelle croissance pour demain : 9 propositions pour aller encore plus loin ", l'auteur met à contribution sa riche expérience de praticien de la politique économique et sociale depuis plusieurs décennies, pour recommander des pistes à explorer, afin de relever les défis de l'heure dans un environnement mondial et régional encore incertain et truffé de risques divers.

L'ouvrage s'achève sur une note optimiste : " Tirer des leçons de la crise de la covid-19 pour bâtir des " Eléphants d'Afrique " à l'image des " Dragons d'Asie ".

L'après-Covid, écrit l'auteur, doit être le moment idéal pour faire émerger des " Eléphants d'Afrique " de la croissance et du développement, à l'image des " Dragons d'Asie " qui ont connu une forte croissance industrielle dans la deuxième moitié du XXème siècle, au point de devenir, à partir des années 1990, des pays développés à part entière jouissant d'un niveau de vie comparable à celui des pays de l'Union européenne ou du Japon ".

Le Directeur général des Editions du Cerap ne s'y est point trompé, commentant le livre du ministre Adama Koné : c'est " un ouvrage d'une indéniable densité qui sort des sentiers battus de l'académisme et du conformisme pour proposer des solutions réalistes aux problématiques de la croissance économique et du développement partagé ".