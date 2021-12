Madagascar: Région Itasy - Rajoelina réalise ses promesses de campagne

4 décembre 2018 - 5 décembre 2021. Trois ans jour pour jour après son premier passage dans la région Itasy, le président Andry Rajoelina revient sur le site de l'îlot de la Vierge à Ampefy.

Un lieu de pèlerinage situé au centre de Madagascar, où il a débuté sa campagne électorale lors de l'élection présidentielle de 2018. " C'est ici que j'ai demandé à Dieu de m'accompagner pour réussir cette élection. Le Tout-Puissant a exaucé mes vœux. Je retourne ici aujourd'hui pour le remercier et pour m'en remettre à lui afin de réaliser le développement de Madagascar " , a-t-il déclaré. En effet, le TGV décide de s'en remettre à Dieu pour faire face aux défis de l'émergence et du changement. D'ailleurs, hier, il a réalisé les promesses qu'il a faites devant la population de l'Itasy durant la campagne. " Faire une promesse c'est s'endetter " , a-t-il martelé. Une manière d'annoncer qu'il tiendra tous ses velirano quoi qu'il arrive. Et lui d'annoncer cependant que " pour ce qui est de l'Itasy, j'ai déjà payé toutes mes dettes " .

En effet, l'on peut dire que la région Itasy a bénéficié d'un traitement de faveur en ce qui concerne le développement. Plusieurs projets ont déjà été réalisés dans cette partie de la Grande île. Pas plus tard que le 18 septembre dernier, le chef de l'Etat s'est rendu dans cette localité pour inaugurer plusieurs " zava-bita ", entre autres, le nouveau bureau de la Direction régionale, ainsi que le Centre d'écoute et de Conseil juridique du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales à Miarinarivo, la remise d'un camion-benne et 5 bacs à ordures pour le même District, l'inauguration du marché d'Analavory et la remise de matériels agricoles et de semences pour les agriculteurs locaux. Hier, c'était au secteur touristique de bénéficier des initiatives présidentielles. Accompagné de son épouse Mialy Rajoelina, le numéro Un d'Iavoloha a procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures routières à Ampefy.

Il s'agit de la route en pavés mesurant 5,4 km conduisant à l'îlot de la Vierge et la route en pavés de 7,7 km menant vers la chute de la Lily. En effet, avec ces nouvelles routes, le chef de l'Etat entend favoriser le tourisme dans la région Itasy. Cette infrastructure se présente comme une stèle commémorative de la célébration du 60è anniversaire de l'îlot de la Vierge. De nombreux changements vont être apportés au niveau de ce lieu de pèlerinage inauguré le 17 septembre 1961 par l'ancien président Philibert Tsiranana.

Durant ce déplacement, le couple présidentiel a aussi visité l'Ekar Fo Masin'i Jesoa à Ambohimitombo, à Ampefy avec Monseigneur Jean Claude Rakotoarisoa, évêque de Miarinarivo. En cette veille de la fête de la nativité, le couple présidentiel va financer entièrement les travaux de rénovation de cette église, en guise de cadeau aux fidèles catholiques locaux. Lors d'une visite inopinée à l'EPP Marosoka, Andry Rajoelina a aussi décidé d'assurer la reconstruction de cet établissement scolaire en piteux état. Les travaux vont commencer avant la fin de cette année.