Madagascar: Football / Pro League - Fosa et Ajesaia cartonnent d'entrée

Pas de surprise lors de la 1è journée de Pro League du week-end avec la confirmation des ténors.

À commencer par Fosa Juniors qui a réalisé le carton plein au stade d'Alarobia en s'imposant par 4 buts à 2. Une issue rendue possible par la révolte des anciens cadres dont un Rinjala retrouvé et Jean Yves. On attendait pourtant beaucoup des nouvelles recrues, notamment Dax mais aussi Feli et Veve, les transfuges de Five FC mais ils n'ont rien donné contrairement à Tsiry de l'Ajesaia, auteur du quatrième but majungais. Le plus gros score de la journée d'hier est l'œuvre de l'Ajesaia, au complexe de la CNaPS à Vontovorona. Les gars d'Antanikatsaka ont littéralement marché sur Tia Kitra en lui assénant un 6 à 1 avec la manière.

L'unique des Tamataviens était signé par Sydonie à la 77è minute. À ce moment, l'Ajesaia avait déjà marqué cinq buts par Ravala, Éric, l'inévitable Rojo, Feno et Tojo Patrick. Et comme cela ne suffisait pas, Ravala a marqué le sixième but et le doublé dans ce match quasiment à sens unique. Le fait marquant de cette journée inaugurale s'est passé à Fianarantsoa quand Dato, grâce aux cadres de l'Adema, a battu le CFFA qui encaissait l'unique de la partie sur une grosse erreur de Rakoul qui a remisé dans l'axe. Sur le papier pourtant, le CFFA paraissait inébranlable avec le retour de Rinho au milieu et Bela en pointe.

La petite déception est venue du Disciples FC qui s'inclinait par 1 à 2 devant Elgeco Plus qui jouait dans son jardin avec ce diable de Foroch qui a marqué le second but de son club après qu'Onja, un transfuge de l'Adema, ait ouvert le score. Mando prit Nina à contrepied pour marquer l'unique but de Disciples.

Le choc attendu entre Five FC et Cosfa a donné un nul équitable (1 à 1). On peut saluer l'entrée de l'AS Fanalamanga au sein de l'élite puisqu'elle a tenu en échec le Jet Kintana de Berajo et Parex sur un score nul et vierge. Les Jeunes footballeurs du Capricorne ont échoué au stade Maître Kira devant un Zanakala venu pour la gagne et qui s'est imposé par 2 buts à 1 devant un public pourtant très chauvin et heureux de pouvoir accueillir des matches de Pro League.