Madagascar: Kick-boxing / Combat de défi - Nette domination des cadors

Le gymnase couvert de Mahamasina était en effervescence, samedi dernier, à l'occasion du combat de défi organisé par le club Cobra de kick-boxing. Les expérimentés ont confirmé leur hégémonie.

Le président du club Cobra avait le droit d'être fier après le succès populaire de ce combat de défi, qu'il a organisé lui-même ce week-end à Mahamasina. C'est rare de trouver un club qui a le pouvoir d'organiser un tel évènement. " L'objectif de ce combat, c'est de raviver les combattants après tant de pauses. Ce combat de défi entre évidemment dans le cadre de la préparation de notre 10è anniversaire en 2022 ", note le président Paolo Rossi Randriamialisoa. Au total, 25 combats de kick-boxing, boxe anglaise et boxe française savate ont fait saliver les férus de sports de combat avec la participation des différents clubs de la capitale. En boxe anglaise, les quatre titres en jeu ont été partagés.

Chez les - 50kg, Odilon du club FB2A a renversé Emile celui du BOI, tandis qu'Oladie a été battu par Santatra du FFBOI chez les -60kg. Dominique s'est imposé face à Cédric à l'issue d'un duel serré chez les -52kg. Chez les dames, Odile du Tam a laminé Aina celle du FB2A.

En kick-boxing, l'un des combats phares de cette journée était le face-à-face entre Eric du club Lion Force et Tojo celui de LBKC chez les -55kg. Eric a fait parler de ses expériences. Pas plus tard que la semaine dernière, il a remporté la victoire face à son adversaire en la personne de José du CKBM lors de l'Xtreme combat. Pourtant, Tojo a essayé de suivre son rythme et d' éviter le K.O. Il a même percé et l'a surpris avec un coup de pied qui l'a fait chuter à deux reprises. C'est au troisième round qu'Eric a enchaîné avec la rafale de coups qui a rapidement entraîné la fatigue de Tojo. Les combattants du club organisateur n'ont pas démérité durant ce tournoi.

Les favoris Nirina et Rémi ont réalisé un bon spectacle en s'offrant la victoire face à Mahery et Marlin, leurs adversaires respectifs. Les deux boxeurs du 3FB, à savoir Bertho et Nambinina ont été très efficaces en remportant leurs combats. En savate, Safidisoa du club EBI, champion de Madagascar en titre, a battu Safidy du Cobra à l'issue des trois rounds de deux minutes. Leur combat s'est déroulé sous les yeux du DTN Joseph Randrianasolo. " Je suis un peu déçu par leur niveau technique. De nombreux points doivent être améliorés.

Du coup, c'est le résultat de l'absence de compétitions internationales ", a-t-il fait savoir. Tant que l'occasion se présente, l'association Force féminine de l'aide mutuelle (FFAM) restera au chevet des combattants que ce soit en kick, pancrace ou autres disciplines dans la capitale. L'association dirigée par Julia Mickaelle alias Mishah a participé activement au déroulement de cet évènement.