Madagascar: Haingo Tiana Rajoelisolo - " Madagascar a toutes les raisons d'espérer "

interview

Haingo Tiana Rajoelisolo, coordinatrice du Club Excellence Madagascar dans le pays, explique dans les lignes de Midi Madagasikara, pourquoi elle a choisi d'agir en front office en faveur du développement à travers son association, et ce, après avoir fait près de 30 ans de carrière dans le secteur bancaire.

Pouvez-vous parler brièvement du Club Excellence Madagascar ?

Le Club Excellence Madagascar est une association régie par la loi française qui a son siège social au 31, Avenue de Ségur, 75007 Paris. Il œuvre dans l'humanitaire et veut travailler en collaboration avec les acteurs du développement aussi bien au niveau du secteur public que du privé. Le Club ambitionne de mobiliser les Malgaches ou étrangers dans un esprit de fraternité et d'amour. " Que chacun se demande ce qu'il peut faire pour notre pays et non ce que le pays peut faire pour lui " (J.F. Kennedy). Dans une vision méritocratique, nous tenons à cœur tout engagement pour la modernisation de notre pays et pour la rationalisation de notre système politique et social.

Quels sont réellement les objectifs de votre club ?

Lors de notre Assemblée générale qui s'est tenue à Paris, nous avons discuté des moyens organisationnels et techniques pour faciliter l'intervention et la contribution de la diaspora dans l'identification et la réalisation de projets. À ce titre, nous souhaitons coopérer avec tous les acteurs du développement à Madagascar et à l'étranger. Pour les mettre en œuvre, je vais prochainement faire un déplacement à Paris pour quelques jours. J'y rencontrerai l'équipe du Club en France et en Europe. Néanmoins, nous avons un attachement particulier aux projets autour de l'éducation, dont la modernisation du système éducatif malgache.

Vous avez fait vos armes dans le secteur privé. Maintenant, vous avez décidé d'agir dans le public. Pourquoi cette nouvelle orientation ?

Madagascar est un pays jeune et a du potentiel. Malgré les souffrances qui ont rongé notre population depuis des années et qui font penser à Mitaraina ny tany de Andry Andraina, Madagascar a toutes les raisons d'espérer. Espérer la vie, espérer la joie, espérer l'amour et espérer un avenir meilleur. A travers notre devise Mifalia amin'ny Fanantenana, nous partageons avec tous les Malgaches nos sentiments d'espoir et d'amour, car dans l'espérance nous aurons la force de changer notre pays pour un pays plus juste, plus humain et plus fraternel. Quant à moi, je travaille personnellement dans le secteur bancaire depuis 28 ans et j'interviens également auprès des universités, dans le secteur bancaire. À travers le Club, je compte mettre à la disposition des Malgaches mon savoir-faire et mes expériences sur le secteur. J'apporte également mes compétences et mes connaissances en faveur des jeunes en particulier, et au profit des Malgaches en général.