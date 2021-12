Madagascar: Secteur extractif - Contribution au développement durable, soutenue par WIMR Mada

Le secteur extractif présente de grandes opportunités pour soutenir la croissance et promouvoir le développement socio-économique, selon le WIMR Mada qui a organisé un atelier de concertation, le 3 décembre dernier au Mining Business Center Ivato.

" Le secteur extractif au service du développement durable ". Tel est le thème de la série de conférences organisée par WIMR-Mada (Women in Mining and Resources Madagascar). Créée en décembre 2019, cette association veut promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes œuvrant dans le secteur extractif, et à amener un changement positif à chaque membre. En effet, la plupart des participants à l'atelier du 3 décembre dernier sont des femmes.

Plusieurs thématiques étaient au programme de l'événement. La première concerne la contribution du secteur extractif dans le développement de Madagascar, une séance conduite par Angélique Rasolonjatovo, inspecteur du trésor, avec les panélistes issus de WIMR Mada et OSCIE, de l'EITI, ainsi que de l'économiste Serge Zafimahova. La deuxième thématique portait sur les minéraux de développement, la lapidairerie et la filière aurifère, développée par Muriella Ranaivo de WIMR Mada, avec des panélistes issus du SMI-CSR Queenland, du Syndicat professionnel des Mines de Madagascar (SPMM) et de la région Analamanga.

Diversifiés. La troisième thématique était axée sur les actions RSE et le contenu local, pour un secteur extractif responsable, et a été conduite par Fenosoa Razanakolona du ministère des Mines et des ressources stratégiques, avec trois panélistes. Les success story de femmes et le partage d'expériences étaient également au programme, avec la participation de femmes issues des grandes compagnies minières ainsi que des intervenantes étrangères.

Ensuite, les organisateurs ont mis en exergue l'importance du secteur extractif avec la thématique " Le secteur pétrole en amont : situation et perspective pour Madagascar ", conduite par Nantenaina Rasolonirina, DGpi d'Omnis (Office des mines nationales et des industries stratégiques), également membre de WIMR Mada et A3 Mada. Des panélistes issus du MMRS, de l'Appa1M et du Cnooc ont participé à cette séance. Enfin, la dernière thématique portait sur les investissements à moyenne et grande échelle à Madagascar.