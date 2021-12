Madagascar: Santé et bien-être - L'institut Luminelle Kerastase ouvre ses portes

L'institut Luminelle kerastase, c'est le nom du nouvel institut de beauté qui s'est installé récemment à Ankorondrano

Treize ans après le tout premier salon Luminelle, l'institut Luminelle Kerastase ouvre enfin ses portes à Ankorondrano. Discrète et efficace, Vola Raoelison est à l'origine du projet. Malgré l'épée de Damoclès que constitue la pandémie, le train quotidien reprend ses droits. Les sorties sont de mise et beauté et bien-être tiennent une place prépondérante dans l'agenda de ces femmes. Et comme les femmes malgaches sont à l'affût des dernières tendances, elles ne lésinent pas sur les moyens pour préserver leur beauté au fil du temps. Parmi les salons les plus prisés se trouve Luminelle. " En 2008, j'ai créé mon tout premier salon de beauté à Behoririka. Au fur et à mesure, après un second salon en 2014. j'ai voulu monter mon propre institut afin de privilégier l'humain et le qualitatif ", relate-t-elle lors de l'ouverture officielle vendredi.

Le but est d'utiliser les soins de beauté et de bien-être comme levier d'insertion sociale et professionnelle, faisant constat de la précarité qui rend difficile, voire impossible, l'accès aux soins de beauté et affecte l'estime de soi. L'institut propose des prestations haut de gamme avec Kerastase, aussi bien au niveau des équipements que des produits cosmétiques.

Toujours d'après Vola Raoelison, " les filles commencent à consommer les services de bien-être assez tôt. En effet, les cibles avoisinent les 15 ans et plus. Grâce à internet, elles sont à la page en matière de mode et n'hésitent pas à investir. Voilà pourquoi il est de notre rôle de répondre aux besoins des clientes en leur proposant un institut à la hauteur des institutions internationales ". En effet, l'Institut Luminelle Kerastase fait partie des rares instituts agréés par la marque L'Oréal à Madagascar. Selon Mina Andrianivoarimalala, Directeur commercial du distributeur officiel de la marque dans la Grande île, plusieurs critères sont requis pour être qualifié d'" Institut Kerastase ". Parmi les plus importants, la formation professionnelle et le suivi des normes internationales en matière d'utilisation de cette marque de luxe. Un défi relevé haut la main par L'institut Luminelle à Ankorondrano si l'on se fie à l'élégance des lieux et au professionnalisme du personnel.