Madagascar: Reboisement - Telma et Bôndy étendent leur partenariat vers d'autres régions

Après une première saison réussie avec la plantation de 50 000 arbres à Analamanga en 2020, le concept " 1 téléphone = 1 arbre " de Telma et Bôndy exporte son efficacité vers la région Atsinanana à partir de décembre 2021.

Telma renouvelle sa campagne de reboisement avec Bôndy pour l'année 2021-2022 en doublant l'effectif avec un objectif de 100 000 arbres à planter sur plusieurs régions. Notamment à Toamasina, Morondava et Mahajanga.

Source de revenus

Le district de Toamasina II a été sélectionné pour accueillir le projet dans la région Atsinanana. Près de 15 000 arbres seront mis en terre en collaboration avec 30 paysans partenaires de Bôndy à partir du 15 décembre 2021.Ce modèle de reboisement consiste à planter des arbres utiles pour la population locale afin qu'elle en dégage des revenus. Il s'agit, en l'occurrence, de 12 espèces d'arbres fruitiers et de rente comme les papayers, les orangers, les faux-poivriers et les girofliers. Outre l'impact environnemental positif, un suivi des arbres est réalisé par Bôndy sur 5 ans grâce à une étroite collaboration avec ses paysans partenaires, pour créer, sur le moyen terme, des " chaînes de valeurs " agroforestières et agricoles. Le but étant de stimuler économiquement la localité. Les arbres sont plantés sur une multitude de parcelles appartenant à différents paysans pour garantir un meilleur entretien, et donc améliorer le taux de survie des arbres. Le projet de reboisement entre acteurs privés arrive à point nommé, quand on sait que la déforestation à Madagascar se poursuit à un rythme élevé. Elle se manifeste par un recul des forêts : 510 000 hectares déboisés (3,8% des forêts à Madagascar) en 2017 et 367 000 hectares en 2018 d'après Global Forest Watch. Selon la même source, la région Atsinanana n'est pas épargnée. En effet, la superficie totale de forêts primaires humides d'Atsinanana a diminué de 23% entre 2002 et 2020.

Mobilisation citoyenne

La nouvelle dimension du partenariat avec Telma Tamatave est une mobilisation citoyenne accrue. En effet, pour cette région, Bôndy, avec le soutien de Telma, va mobiliser et sensibiliser une centaine de bénévoles et collaborateurs Telma pour la plantation d'arbres située à Tamatave II. Le pôle mobilisation citoyenne Bôndy fera son appel en décembre 2021. Dans cette vision commune, la plantation d'un arbre constitue un acte citoyen important dans la lutte pour la protection de

L'environnement

" Avec Telma, nous allons étendre le modèle de plantation Bôndy sur un total de quatre régions, cela s'aligne parfaitement avec notre vision de transformer l'Île rouge en Île verte et atteindre les objectifs que se sont fixé le ministère de l'Environnement et du développement durable ", affirme Max Fontaine, fondateur de Bôndy. Le projet environnemental de Telma et Bôndy a reçu le prix Mécénat-Lutte contre le changement climatique de la première édition du Prix de la RSE et Mécénat organisé par UR-CSR et Buy your way. La cérémonie de remise du prix a mis en valeur l'efficacité et la pertinence de la collaboration entre Telma et Bôndy.