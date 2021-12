Congo-Brazzaville: Coopération - Les 80 ans de l'AFD célébrés à Brazzaville

Une soirée en l'honneur de l'Agence française de développement (AFD) a réuni, le 2 décembre, des représentants français et autorités congolaises. L'événement placé sous le signe de l'art a permis d'évoquer la vision de l'institution, la lutte contre les inégalités dans le monde et la préservation de l'environnement.

La coopération entre la République du Congo et l'AFD a débuté depuis 1960. Créée le 2 décembre 1941 par le général de Gaulle, la Caisse centrale de la France libre devint, en 1958, la Caisse centrale de coopération économique, avant de devenir l'AFD en 1998, en tant qu'organisme d'aide au développement. En 2015, avec l'adoption des Objectifs de développement durable des Nations unies, elle s'est fixée de nouveaux défis d'accélérer la diffusion des solutions de développement durable.

Au Congo, au moins trente-six projets ont été financés à hauteur 680 millions d'euros par l'AFD en dix ans. L'institution a favorisé l'accès de plus de quatre cent cinquante mille personnes à l'eau potable, le développement du programme de l'employabilité des jeunes, la construction des infrastructures de transport, d'assainissement, d'énergie, de santé ainsi que le développement durable.

Le directeur de l'AFD Congo, Maurizio Cascioli, a salué une histoire " particulière " avec la République du Congo. " Si la plupart de nos partenaires de longue date l'ont façonnée et la connaissent bien, trop souvent nous oublions le rôle qu'ont pu y jouer leurs partenaires ou grands-parents, ou d'autres proches, tant les débuts sont étroitement mêlés à la grande histoire ou à l'histoire des premiers grands investissements en faveur de la population du pays ", a-t- il souligné.

Cette commémoration a permis aux responsables français de susciter la réflexion sur le rôle et le positionnement de l'agence, notamment en Afrique. " L'AFD va continuer chaque jour, par des actes concrets et à la place éminente qui est la sienne, à co-construire ce partenariat renouvelé, cette relation apaisée et ambitieuse entre la France et l'Afrique, entre une Europe et une Afrique toutes les deux plus fortes, plus intégrées et plus unies. Une relation fraternelle fondée sur un profond respect mutuel ", a assuré François Barateau, l'ambassadeur de France au Congo.

Le groupe AFD a pour horizon 2101, soit 80 ans supplémentaires pour élargir son engagement en faveur du développement durable mettant l'Homme et l'environnement au centre des activités productives. " Fermez les yeux, vous êtes en 2101... que voyez-vous ? ", c'est autour de cette vision que les artistes peintres, plasticiens et slameurs se sont produits sur la scène de l'Institut français du Congo.