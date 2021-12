Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Des initiatives pour renforcer l'inclusion des personnes vivant avec handicap

Selon la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou Kimbatsa, même s'il y a encore des besoins non satisfaits vis-à-vis des personnes vivant avec handicap, le gouvernement poursuit les efforts pour promouvoir leurs droits, réduire les inégalités à leur égard et les faire participer activement à la vie publique dans la marche vers le développement.

" La mise en place et le fonctionnement d'un dispositif d'accompagnement des élèves et étudiants aveugles dans les établissements scolaires et universitaires, l'attribution d'un quota de recrutement des personnes handicapées dans la Fonction publique, la fourniture d'aides auditives aux malentendants et d'aides techniques à la marche aux personnes à mobilité réduite, la production d'ouvrages en braille ", font partie des initiatives du gouvernement en faveur des personnes vivant avec handicap, a souligné la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale dédiée aux citoyens de cette couche sociale, le 3 décembre. Cette journée a été célébrée sur le thème " Leadership et participation des personnes handicapées pour construire un monde post covid-19, inclusif, accessible et durable ".

Sur le renforcement des capacités nationales à promouvoir l'accessibilité des personnes vivant avec handicap aux besoins sociaux de base et aux structures de prise de décision ainsi qu'à leur autonomisation, la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa a évoqué la Constitution du 25 octobre 2015. Celle-ci institue, en effet, le Conseil consultatif des personnes vivant handicap qui a pour missions essentielles d'émettre des avis, de faire des suggestions au gouvernement pour une meilleure prise en compte des attentes de cette couche sociale. De la sorte, les personnes vivant avec handicap sont inclues dans le processus visant à résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées aux plans social, économique, politique, culturel... " Une avancée majeure ", à en croire la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire.

En cette période pandémique, les personnes vivant avec handicap ont figuré parmi les couches sociales durement touchées par la crise sanitaire liée à la covid-19. Les pouvoirs publics leur ont apporté une assistance pour les soulager. Plus de 4000 handicapés affiliés et non affilés aux organisations qui les rassemblent ont reçu des vivres et non-vivres. Sur les ménages enregistrés ayant au moins une personne vivant avec handicap, 34764 ont reçu les transferts monétaires : conditionnel, d'urgence et génératrice de revenus.

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a appelé à une grande mobilisation pour favoriser la participation sociale et l'épanouissement des personnes vivant avec handicap afin de renforcer leur pouvoir d'action. " Elles doivent s'épanouir et se développer dans les sphères de la vie ", a fait savoir la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa.