Congo-Brazzaville: Journée internationale du volontariat - Les meilleurs volontaires récompensés

Les activités marquant la célébration de la Journée internationale des volontaires ont été organisées de manière anticipée en République du Congo, le 3 décembre, au siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Afrique.

La cérémonie a été marquée par la remise des prix Volunteers country Awards, notamment Gender Award (prix Africa women health champions), UN Agency-based Award (prix inspiration en action), Community engagement award (prix engagement communautaire) et innovation Award (prix de l'innovation durant la covid-19) sans oublier le prix du meilleur volontaire national du Corps des jeunes volontaires.

Cette journée est célébrée sur le thème " Etre volontaire aujourd'hui pour un avenir commun ". " Le choix du thème de cette année, être volontaire aujourd'hui pour un avenir commun, tombe à point nommé au moment où la plupart des acteurs internationaux souhaitent réinventer le volontariat en vue d'en faire un véritable levier pour l'atteinte des objectifs du développement durable ", a déclaré Hugues Ngouélondélé, le ministre chargé de la Jeunesse.

Outre la remise des prix, les participants ont fait un plaidoyer sur la prise en compte du volontariat dans la revue nationale des objectifs du développement durable. Un panel de discussions sur la formation, l'entrepreneuriat et le volontaire par la jeunesse a meublé l'organisation de la cérémonie. Célébrée le 5 décembre, elle marque cette année les 50 ans du programme des volontaires des Nations unies.

C'est une occasion de plus, a précisé Hugues Ngouélondélé, pour valoriser le volontariat dans son ensemble et mobiliser les parties prenantes autour de la question. Le président de la République, a-t-il expliqué, avait promulgué la loi n°17-2021 du 12 avril 2021 portant institution du Corps des jeunes volontaires du Congo avec pour mission de promouvoir et valoriser l'engagement volontaire des jeunes dans le pays, mobiliser et valoriser les compétences ainsi que les ressources humaines à travers le volontariat, améliorer l'employabilité des jeunes diplômés et qualifiés.

Le rôle des volontaires salué

" Dans le cadre de leurs missions, les volontaires renforcent leur engagement civique, fortifient la solidarité et consolident la procréation des résultats du développement ", a indiqué le ministre. Cette journée a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 40 du 17 décembre 1985. L'objectif étant de reconnaître et de soutenir l'esprit volontariat pour aider à créer l'avenir meilleur pour tous.

Au cours de cette année, a rappelé Chris Mburu, le système des Nations unies en République du Congo a collaboré avec 125 volontaires des Nations unies déployés auprès de ses huit agences. Ils sont issus des trente-cinq pays mais plus de 54% d'entre eux sont les femmes entièrement du Congo. " Le volontaire des Nations unies en République du Congo représente la force, un pacte idéal de volontariat pour créer un avenir plus juste, inclusif et commun pour tous les citoyens du Congo. Le volontaire occupe et continuera à occuper une place de choix dans notre société car son action renforce la cohésion sociale et la solidarité internationale. Les volontaires sont des acteurs importants dans la réalisation des objectifs du développement durable ", signifie le message du secrétaire général de l'ONU lu par le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo.

Le directeur du programme management OMS Afro, délivrant le message de la directrice régionale, a salué le travail des volontaires des Nations unies au service de l'OMS. L'année dernière en début mars, a-t-il expliqué, l'OMS et le Programme des Nations unies ont lancé l'initiative "Femme africaine championne de la santé", un programme pilote de vingt-quatre mois visant, selon lui, à déployer cent professionnels de santé africains âgés de 22 à 35 ans en leur offrant des opportunités de carrière pour s'engager dans les activités passionnantes et d'intéressantes initiatives de santé publique dans les quarante-sept bureaux pays et bureau régional dans les domaines prioritaires des résultats pour l'OMS.

L'initiative, a-t-il précisé, est conforme au 13e programme général de travail de l'OMS 2019-2023 qui vise à avoir plus d'impact au niveau pays grâce à des personnes hautement compétentes, motivées, performantes et autonomes en phase avec des nouvelles technologies. " Grace à cette initiative, les jeunes femmes du continent contribuent directement à la réalisation de la couverture sanitaire universelle, répondent aux urgences sanitaires et aux bien-être des personnes dans les communautés. Cette initiative est un exemple concret de la manière dont le continent peut tirer profit du volontariat pour accélérer son développement ", souligne l'OMS.

La France réaffirme son soutien aux volontaires

Le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France a rendu hommage à l'engagement des volontaires internationaux que nationaux en faveur du développement. Il s'est appuyé sur ce thème pour souligner la nécessité de reconnaître et de soutenir l'esprit de volontariat pour aider à créer un avenir meilleur.

L'ambassade de France, a-t-il précisé, a aidé France volontaire à apporter un appui au ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique et de la Formation qualifiante et de l'Emploi pour le déploiement de la deuxième cohorte des volontaires nationaux du programme des jeunes volontaires du Congo. Vingt-neuf jeunes congolais ont ainsi été affectés dans seize organisations de la société civiles à Brazzaville, Ngo, Kingoué, Nkayi, Tchikapika et Pointe-Noire. " Votre engagement dans le volontariat est bénéfique pour le Congo par des réalisations concrètes que vous menez au profit de la population et des structures dans lesquelles vous êtes déployés.

Nous devons saluer votre engagement à travers le monde plus juste, plus solidaire et plus équitable. C'est parce qu'elle partage la même ambition que La France continuera à soutenir l'engagement des volontaires pour continuer à relever le défi lié au développement humain et durable et contribuer au renforcement de la société civile ", a commenté Lionel Vignacq.