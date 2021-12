Congo-Brazzaville: Agriculture - La Cnop - Congo plaide pour la réduction des importations des produits carnés

La Concertation nationale des organisations paysannes et des producteurs agricoles du Congo (Cnop-Congo), lors d'un déjeuner de presse organisé le week-end dernier, a fait un plaidoyer visant à réduire les importations des produits carnés, dans le but de promouvoir et valoriser la production nationale.

Le plaidoyer qui s'adresse aux décideurs publics et de développement a été élaboré dans le souci d'améliorer la compétitivité des petits éleveurs, de réduire à hauteur de 70% les produits carnés importés et enfin, d'accroître la contribution de l'offre locale des filières d'élevage en produits carnés.

" Cette rencontre fait suite à plusieurs activités que nous avons menées. Les importations des denrées alimentaires au Congo posent problème aux éleveurs. C'est pourquoi, nous avons pensé qu'il fallait faire une évaluation sommaire de cette problématique et un plaidoyer est en train d'être fait pour que ces importations soient réduites au profit des éleveurs, des producteurs du Congo ", a indiqué Seraphin Médard Ntady, président de la Cnop-Congo.

Selon la Cnop-Congo, la consommation alimentaire du pays est fortement dépendante des importations des produits carnés, à savoir la viande, le poulet, le porc et les abats. L'accentuation continuelle des importations alimentaires qui sont passées de 120 milliards en 2009 à 600 milliards en 2017, couplée au recul constant de l'offre agricole dont la contribution au produit intérieur brut national est passée de 30% dans les années 1970 à environ 3,6% actuellement. La persistance des contre-performances du secteur agricole, en général, et des filières d'élevage en particulier, rend le Congo fortement dépendant des importations alimentaires et vulnérable aux moindres chocs économiques.

Pour faire face à cette situation, la Cnop-Congo mise sur l'augmentation de la productivité des petits élevages, en assurant un approvisionnement d'aliments de bétail, de poussins et de matrices de qualité à moindre coût. Il est également question d'accroître la productivité locale en culture de maïs et de soja ainsi que la mise en place d'un système de sécurité sanitaire des aliments opérationnel.

Outre le point sur les importations des produits carnés, les membres de la Cnop-Congo et des organisations de la société civile ont évoqué la question sur la validation de la Feuille de route pour l'élaboration du Plan d'action national de la décennie des Nations unies pour l'agriculture familiale (Dnuaf). A ce propos, la Cnop-Congo a déclaré être prête à s'impliquer dans le processus d'élaboration de cette feuille de route. " La société civile et les organisations paysannes sont prêtes à pouvoir s'impliquer dans ce processus de la décennie sauf que nous avons des problèmes à travailler avec les pouvoirs publics en vue de mettre en place, valider le plan d'action proposé qui n'est autre que la feuille de route ", a fait savoir Seraphin Médard Ntady.

" L'agriculture familiale n'est pas développée au Congo or c'est elle qui nourrit le peuple. Nous devons donc soutenir cette agriculture pour qu'elle soit plus compétitive car elle se veut plus prospère, plus moderniser. Notre souhait est que le gouvernement prenne ses engagements pour que cette feuille de route soit validée avec la participation du chef de fil qui est le ministère de l'Agriculture, acteur principal de ce document. Dès janvier, nous devons nous engager avec toutes les parties prenantes pour que ce travail soit entrepris ", a-t-il renchéri.

Notons que cette rencontre entre la Cnop-congo et les membres de la société civile s'est articulée autour de trois thèmes, à savoir le plaidoyer sur la réduction des importations des produits carnés au Congo, la promotion de la décennie de l'agriculture familiale et la présentation des résultats sur le système alimentaire.