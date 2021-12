Congo-Brazzaville: Prodivac - Environ dix milliards FCFA pour lancer les activités

L'unité de coordination du Projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles (Prodivac) a adopté, à l'issue de son premier comité de pilotage, le 3 décembre, à Brazzaville le Plan de travail annuel (PTBA) 2022, dont le coût global est estimé à 9 998 000 000 FCFA.

Les activités qui seront exécutées au titre de l'année 2022 sont, entre autres, la mise en place de l'unité de gestion du Prodivac et son équipement en logistique nécessaire pour permettre aux techniciens de se rendre sur le terrain. Le PTBA prévoit également des études en vue de la réhabilitation de certaines pistes agricoles.

Des missions d'identification des producteurs, la signature de différentes conventions avec la FAO ainsi que les structures opérationnelles de l'Etat, notamment l'Institut de recherche agronomique, le programme national d'afforestation et de reboisement sont prévues. " Nous débutons ce projet avec un retard de plus d'une année. Ce que nous comptons faire, c'est de prouver qu'on est capable de le mettre sur pied. Et après, demander une prorogation d'une année pour capitaliser les ressources qui seront mises à notre disposition", a indiqué le coordonnateur du projet, Benoît Ngayou.

Lancé en octobre dernier à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, le Provivac est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 48 milliards FCFA pour une durée de six ans. Ce projet a pour objectif d'améliorer les chaînes de valeurs agricoles ainsi que l'environnement des affaires propice à la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles. Il vise également à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Ce projet couvrira prioritairement les corridors des grands centres de commercialisation de Brazzaville et Pointe-Noire avec pour bassins de production les départements des Plateaux, du Pool et de la Bouenza. Les interventions du projet se concentreront sur quatre chaînes de valeurs, à savoir le manioc, le maïs, la volaille et le poisson. La première session du comité de pilotage du Prodivac a été présidé par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, en présence de son homologue des Petites, moyennes entreprises et de l'Artisanat.