Congo-Brazzaville: Concours littéraire - Séphora Bienheureuse Ikoungou obtient la meilleure note

Le concours littéraire destiné à promouvoir le livre Tous les enfants dispersés de la lauréate du Prix des 5 continents 2020, Béata Umubyeyi Mairesse, a connu son lauréat, le 4 décembre, au cours d'une cérémonie de remise des prix tenue dans l'amphithéâtre des Humanités de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines (Flash) de l'Université Marien -Ngouabi (UMG).

Intitulé " Culture et mémoire ", le concours organisé par l'Association culture Elongo (ACE), avec le soutien de l'Agence d'information d'Afrique centrale (ADIAC) et Les Dépêches de Brazzaville, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), a été lancé du 25 octobre au 27 novembre dans cinq établissements scolaires et universitaire de Brazzaville, à savoir les lycées de la Révolution, Ganga-Edouard, Savorgnan-de-Brazza, Joseph-Chaminade ainsi que la Flash de l'UMG. L'objectif étant non seulement de contribuer à la promotion du Prix littéraire des 5 continents 2020, mais aussi d'apporter le livre auprès des élèves et étudiants congolais.

Au cours de cette cérémonie, le président de l'ACE, Jean Blaise Bilombo, a fait savoir aux élèves que se retrouver pour la première fois dans l'amphithéâtre des Humanités, pour beaucoup d'entre eux, constituait un appel à franchir le pas et à accélérer le destin de telle manière que demain, cela soit leur place avant de devenir des grands acteurs de la vie civile de leur pays.

Jean Blaise Bilombo a parlé de l'interdépendance de la lecture et de la sagesse, parce que la lecture est un partage, un voyage, une possibilité de construction de soi. " Si vous construisez, si vous améliorez, si vous soulignez sur le mouvement de valeur, de tolérance, de respect de l'autre, d'empathie, de solidarité, de courage, d'initiative, ... à ce moment-là, pour certains vous devenez des citoyens de notre pays, des citoyens du continent africain et des citoyens du monde. C'est en cela que ceux d'entre vous qui ont participé à l'initiative de l'ACE autour du livre, de l'auteure distinguée par le Prix du 5 continents de la francophonie, vous avez touché du doigt, vous avez partagé le destin d'un certain nombre de personnages pris dans la tourmente de la guerre civile du Rwanda, mais en même temps vous vous êtes aguerris de comment il faut grandir, il faut partager avec l'autre, et de devenir des justes ... ", a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, le chargé des relations extérieures avec les clubs littéraires et associations de l'ACE, le Pr Omer Massoumou, a informé les élèves que le livre de la lauréate du Prix des 5 continents 2020, Béata Umubyeyi Mairesse, qu'ils ont lu a été au niveau international plébiscité par les différents lecteurs.

Il a aussi expliqué le sens de la thématique retenue par le comité de lecture congolais à travers l'ACE, qui est celle de littérature de mémoire. " Pourquoi littérature de mémoire ? Parce que nous sommes un pays qui a connu les guerres civiles. Et ce roman a pour thématique aussi la guerre civile, certes ce n'est pas de façon directe que ce thème est abordé, mais un parler indirecte, l'après événement. ...C'est aussi une invitation à la lecture des textes de façon régulière. Dans l'ensemble, vous avez lu le livre et bien compris le sujet. Pour une première expérience, on peut se féliciter de votre implication ", a-t-il dit.

113 candidats en compétition

Après évaluation des lecteurs sur 113 candidats qui se sont engagés à lire le roman, 47 seulement ont pu finaliser la lecture de ce livre dans le temps imparti et ont pris part au concours. Deux meilleurs candidats ont été retenus par établissement. La mention spéciale a été donnée pour la participation féminine. C'est ainsi qu'avec ses 19 points, l'élève Bienheureuse Séphora Ikoungou, du lycée Chaminade, a réalisé le meilleur score.

Elle est secondée dans le cadre des meilleurs scores par Roberlie Jolcie Sakala, toujours du lycée Chaminade, avec 17,50 ; puis de Schadrac Bouyou du lycée Ganga-Edouard avec de 17 ; Saïra Nkouka Banzouzi du lycée Savorgnan-de-Brazza avec 16 ; Gloria de Paule Adili Mayola du lycée de la Révolution avec 15,50 ; Valérie Grâce Jérôme Eyama du lycée de la Révolution avec 15 ; Ginette Aétezie Nzoumba du lycée Savorgnan-de-Brazza avec 14,50 ; Rostévie Saviendra du lycée Ganga-Edouard avec 13. S'agissant des études supérieures, Héritier Joël Moutété Mazouka de la Flash de l'UMG a obtenu 17,50 points, suivi de Gelda Valcie Mboyo Bitsimit, de la Flash avec 16,50.

Quant aux prix, le Pr Omer Massoumou a indiqué qu'ils ne sont que des motivations. " C'est une invitation qu'on vous fait pour dire que vous avez aimé le livre. Mettons le livre au centre de nos vies. Car le livre vous permet d'avancer, il ouvre les horizons. Garder le cap, lisez et nous allons nous retrouver c'est sûr ", a-t-il conseillé.

A l'issue de son sacre, l'élève Séphora Bienheureuse Ikoungou a livré ses sentiments: " Je suis très contente c'est une fierté pour moi et pour mon école. C'est pendant une semaine que j'ai lu tout ce livre. La leçon que j'ai retenue c'est que le génocide c'est quelque chose de très mauvais, on peut se retrouver au finish seul, démoralisé. J'ai apprécié l'initiative de l'Association Culture Elongo et pense que ce n'est pas pour la première et dernière fois qu'ils vont organiser cette activité. Aussi, j'invite les élèves à participer à ce concours s'il est de nouveau organisé ", a indiqué l'heureuse élue.

L'ACE profite de l'occasion pour lancer appel aux gens de bonne volonté et institutions à s'associer à l'opération. Car pérennisé le jeu concours " Culture et mémoire ", c'est favoriser le partage culturel francophone et le vivre ensemble.

Notons que jusqu'en 2020, la République du Congo faisait partie des cinq comités de lecture dans le monde entier, à savoir la France, la Belgique, le Canada, le Sénégal et le Congo. Mais à partir de cette année 2021, il y a dorénavant six comités de lecture avec l'entrée du Vietnam.