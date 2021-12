Congo-Brazzaville: Coopération - La France offre une niveleuse à l'Ecole génie travaux

L'Equipe France au Congo a remis, le 26 novembre, une niveleuse d'une valeur de 65 millions FCFA à l'Ecole génie travaux (EGT) de Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville.

La cérémonie de remise officielle du matériel s'est déroulée en présence du colonel Rémy Cazenavelavie, attaché de défense près de l'ambassade de France, représentant l'ambassadeur de France au Congo. Ce dernier a remis les clés au directeur général des Affaires stratégiques et de la coopération militaire, le colonel Jean-Aimé Ignoumba, représentant le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo.

L'engin complexe permettra d'inculquer le savoir-faire essentiel à la préparation des sols et à l'entretien des routes ou des pistes. Il renforcera efficacement les capacités de formation et d'employabilité des bénéficiaires, qu'ils soient civils ou militaires.

Dans un communiqué publié à cette occasion, l'ambassade de France a rappelé que " ce nouveau don vient une fois de plus étoffer le parc d'engins à disposition de l'EGT et cédé par la France : un tractopelle, une pelle hydraulique, un minibus et désormais une niveleuse. Soit 550 millions FCFA investis à bon escient, au bénéfice premier des stagiaires de cette école d'excellence cofinancée par la France.

L'événement a été " l'occasion de démontrer aux autorités congolaises l'investissement conséquent et permanent du partenaire français sur l'ensemble des projets qui participent au développement économique du Congo, en particulier en contribuant à la lutte contre le chômage des jeunes civils, hommes ou femmes, en participant à la reconversion ou au retour à la vie civile des agents de la force publique, en réalisant aussi éventuellement des travaux au profit de la population lors de catastrophes naturelles ".

Pour le compte du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, signalons que la Direction de la coopération de sécurité et de défense soutient et finance plus d'une quinzaine d'écoles nationales à vocation régionale dans toute l'Afrique. Elle investit en apportant une expertise permanente, temporaire et ciblée, et également dans le cadre de l'accord avec le partenaire, en apportant des subsides pour le soutien de l'homme. Enfin, elle investit surtout en mettant en place des moyens d'instruction qu'elle cède à l'Ecole.

" Une fois de plus, le soutien apporté par l'Equipe France au développement de l'EGT ainsi qu'à la formation et l'employabilité de ses bénéficiaires, qu'ils soient civils ou militaires, démontre toute la profondeur du partenariat historique et multiforme qui lie la France à la République du Congo ", a indiqué l'ambassade de France.

La remise de la niveleuse a été également l'occasion pour le nouveau directeur de l'Agence française de développement, Maurizio Cascioli, de découvrir le potentiel de l'EGT.

C'est une école nationale à vocation régionale qui permet la formation de cadres militaires issus de dix-huit pays africains, en partenariat avec la France. Il s'agit aussi d'un centre d'excellence de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, qui contribue à la montée en puissance de la Force africaine en attente, en formant des cadres de la Force multinationale de l'Afrique centrale destinés à armer cette entité.

Enfin, l'EGT est un établissement public à caractère administratif, de formation professionnelle, ouvert sur la société congolaise et qui œuvre pleinement au développement économique et social du pays en contribuant notamment à l'employabilité de la jeunesse congolaise.