Afrique: Agence française de développement - Christian Yoka à la direction du département Afrique

Passée sous silence, la nomination du Congolais Christian Yoka au poste de directeur du département Afrique de l'Agence française de développement ( AFD) a été annoncée le 6 juillet dernier par Rémy Rioux, directeur général du groupe AFD.

En remplacement de Rima Le Coguic, nommée directrice exécutive adjointe d'Expertise France chargé des opérations de la future filière d'expertise technique du groupe AFD, Christian Yoka, vingt ans après avoir intégré cette agence et ancien directeur régional pour l'Afrique de l'est depuis août 2018, dispose d'une longue expérience de terrain sur le continent africain.

Avant d'être à la tête de cette direction régionale comptant une dizaine de pays, il fut directeur régional pour le Cameroun, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale entre 2016 et 2018 et auparavant directeur régional pour l'Éthiopie, le Soudan, le Sud-Soudan, l'Érythrée et la Somalie, de 2013 à 2016. Il fut également directeur de l'AFD en République démocratique du Congo, de 2009 à 2013.

Il a pris les rênes du département Afrique, qui représente à lui seul plus de 40 % des engagements de l'Agence. C'est le premier dirigeant d'origine subsaharienne nommé à ce poste désormais à la tête d'un pôle composé de cinq cents personnes.

À propos du cursus du Congolais, notons qu'il est juriste de formation, diplômé d'un DESS en droit et fiscalité de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne et d'un master en droit bancaire et financier de l'Université de Boston.