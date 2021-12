Congo-Brazzaville: PRCCE II - Giacomo Durazzo fait le point sur les avancées du programme

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en République du Congo, Giacomo Durazzo, au cours d'une audience avec la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME), de l'Artisanat et du Secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo, a fait une présentation détaillée des actions menées et des avancées enregistrées dans la mise en œuvre du Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales (PRCCE II).

La rencontre avait pour objectif de présenter toutes les actions réalisées pour accompagner les chaînes de valeur et les filières des PME dans le cadre du PRCCE II. " Nous avons fait donc une présentation assez détaillée et fournie qui a permis d'informer la ministre sur les avancées de ce programme. Dans son ensemble, le projet se met en œuvre dans de très bonnes conditions avec des accompagnements, des formations, des équipements, apportant une série de clusters dans le domaine de l'agriculture, des forêts, dans l'utilisation du manioc aussi comme source d'alimentation ", a expliqué Giacomo Durazzo, au sortir de l'audience avec la ministre.

Le PRCCE II est un programme qui vise à contribuer au renforcement de l'économie congolaise et à la création des emplois de manière à promouvoir le développement socio-économique harmonieux du Congo. Il est constitué de trois composantes, à savoir le renforcement du secteur privé et développement des PME ; l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de la compétitivité et du commerce (contrôle de qualité et de normalisation).

S'agissant de la composante 2 qui porte sur l'amélioration du climat des affaires au Congo, elle vise à répondre à la faiblesse actuelle du dialogue public-privé, aux mauvaises relations existantes entre l'administration et le secteur privé, etc. A ce propos, Giacomo Durazzo a signifié que la question de l'amélioration du climat des affaires est fondamentale pour permettre la création d'entreprises. Les porteurs de projets ont donc besoin d'être accompagnés dans la mise en œuvre et l'exécution de leurs activités.

" L'amélioration du climat des affaires est l'un des piliers du projet actuel et probablement du nouveau programme. Mais, le climat des affaires reste effectivement un souci et cela est reconnu des autorités. Nous identifions donc les voies et moyens pour l'améliorer à travers des actions de formation, des forums sur la discussion entre les différentes parties prenantes. Il y a plusieurs pistes et nous espérons que les choses iront dans le bon sens pour justement favoriser la création de nouvelles entreprises et aussi le travail des entreprises existantes qu'elles soient petites, moyennes ou grandes ", a fait savoir l'ambassadeur de l'UE au Congo, Giacomo Durazzo.

A l'issue de cette audience, Giacomo Durazzo a annoncé que la deuxième phase du PRCCE va se terminer en 2023. A l'occasion, une mission d'experts sera prochainement au Congo en vue d'identifier et formuler un nouveau projet qui va toujours appuyer le secteur privé, notamment celui des PME dans le cadre de la transformation vers une économie verte durable digitalisée.