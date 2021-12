Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "Congo rêve solidaire"

Dans la " Collection hors la nuit / Bibliothèque de liaison des poètes ", sous la coordination de Jean-Blaise Bilombo Samba et Huppert Laurent Malanda, les Éditions + livrent l'anthologie sur la poésie Congo rêve solidaire.

Dans l'appel à participation à l'anthologie, il est dit qu'" Entre mémoire et horizon espéré, poétesses et poètes vont s'investir pour l'An 60 de la République du Congo, en donnant à lire des créations libres, authentiques et personnelles qui rendent compte de notre réelle existence dans toute sa complexité ".

Ainsi, 48 créateurs se sont, en effet, investis dans un travail de toute beauté où la liberté, la diversité et la paix sont les maîtres mots. Un grand chant de liberté s'entend dans la respiration des fleuves et des forêts, ainsi que dans les questions, les révoltes et l'espérance d'une humanité de vie et de combat.

Cette forte diversité a permis à ce grenier bantou de mutualiser les imaginaires des plus jeunes, des plus authentiquement féminins et féministes et des plus expérimentés pour œuvrer à une symphonie majeure autour de l'idée de nation ouverte à un universel latéral.

366 pages ; broché

ISBN 978-2-492611-11-7

EAN 9782492611117

Liste des participants à cette anthologie

Jean-Blaise Bilombo Samba ; Huppert Malanda ; Bruno Baghana ; Ulrich Bakoumissa Ngouani ; André Patient Bokiba ; Bertin Dzangue ; Serge Eugène Ghoma-Boubanga ; Jean-Pierre Heyko-Lekoba ; Abraham Ibela ; Descieux P. Ignianga Bass ; Emeraude Kouka ; Maha Lee Cassy ; Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah ; Rosin Loemba ; Arcade Loumbouzi ; Xavier Mabika Dianga ; Alima Madina ; Dina Mahoungou ; Dixon-Makheey ; Rodolsy Rony Makosso ; Natacha Christelle Makoumbou ; Emmanuel Mankou ; Omer Massem ; Kubu Ture Matondo ; Nicole Mballa-Mikolo ; Ourbano Mbou-Makita ; Rémy Mongo Etsion ; Fred Arthur Mouanda Kibiti ; Jean-Bertin Mouankie ; Paul Moubembe N'zo Mono ; Kelly Dada Harvard Mowendabeka ; Christian Sédar Ndinga ; Ngakemi Ikandé Lobima ; Huguette Nganga Massanga ; Sauve-Gérard Ngoma Malanda ; Gaëtan Ngoua ; Svesty-Ngoulou Paterne ; Alphonse Chardin N'kala ; Charles N'kouanga ; Pierre Ntsemou ; Jérôme Nzoussi ; Théophile Obenga ; Gabriel Okoundji ; Florent Sogni Zaou ; Chrysleyr Tati ; Jean-Baptiste Tati Utaliane ; Marie-Léontine Tsibinda ; Antoine Yirrika