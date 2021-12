Congo-Kinshasa: Bukavu - Des enquêtes exigées après blessures par balle des journalistes

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) a appelé, le 2 décembre, à une enquête, après blessures par balles de Crispin Murhula, de Jérémie Baraka et d'Ishara Masirika, respectivement journalistes à la radiotélévision Eka et à Kivuavenir.com, station privée et média en ligne basés à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu.

L'organisation indépendante de défense et de promotion de la liberté de presse se dit préoccupée par l'état de santé des trois professionnels des médias. L'enquête exigée devra permettre d'identifier les auteurs de l'acte décrié et les sanctionner conformément à la loi.

Crispin Murhula, Jérémie Baraka et Ishara Masirika, rappelle l'Olpa, ont été grièvement blessés par des projectiles et balles tirés par les éléments de la police nationale congolaise, alors qu'ils effectuaient, le 2 décembre, un reportage au siège de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu sur la séance plénière consacrée au vote de la motion de censure visant le gouverneur de province, Théo Ngwabidje Kasi.

" La police a tiré des projectiles et des balles pour empêcher les journalistes et les députés provinciaux d'accéder à l'Assemblée ", a expliqué le communiqué de l'Olpa. Et de souligner que les journalistes s'en sont sortis avec des blessures au niveau des jambes. " Ils ont été conduits d'urgence dans une formation médicale de la place pour des soins appropriés ", fait savoir cette association qui insiste sur l'implication des autorités compétentes pour identifier les auteurs de ces actes et les mettre à la disposition de la justice.