Congo-Brazzaville: Formation - Enseignants et inspecteurs outillés sur les nouvelles méthodes de la pédagogie

Au terme de plusieurs mois de formation intense sur la pédagogie active et participative ainsi que l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'enseignement, l'association française Action Real, en partenariat avec la plateforme congolaise Pratic, a remis, le 3 décembre, les certificats de fin de formation aux participants.

Au total, ils étaient plus de cent soixante-dix enseignants et inspecteurs des deux lycées pilotes, à savoir 5-février 1979 et Antonio-Agostinho Neto B, qui ont participé à la session de formation axée sur la pédagogie active et participative, l'intégration des TIC dans l'enseignement ainsi que l'approche d'égalité de genre. Parallèlement, ils ont accompagné l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques dans la rédaction des programmes pour l'inclusion ou le renforcement des quatre matières liées à la culture, la culture, l'éducation et les TIC.

Les bénéficiaires se sont réjouis de participer à ce moment du donner et du recevoir. Ils ont, par la suite, promis de mettre en pratique toutes les connaissances acquises en redynamisant la pratique pédagogique.

De son côté, la présidente de l'association Action Real, Margarita Lopez, a estimé qu'il est nécessaire d'instaurer le numérique en milieu scolaire en mettant l'élève au cœur du système éducatif.

A la fin de la formation, les deux lycées pilotes ont bénéficié de l'aménagement et de l'équipement de trois salles multimédias afin de mettre les TIC à la portée des acteurs du système éducatif.

Notons que l'Action Real est une association de solidarité internationale créée en 2017. Elle milite dans les domaines de l'éducation, la culture et la formation de la population issue des milieux socio-économiques défavorisés. Pratique, pour sa part, est une organisation non gouvernementale qui œuvre dans le développement des TIC.